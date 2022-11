Fleischersatzprodukte – Sieht aus wie Fleisch, ist aber keins

Die Regale mit Fleischersatzprodukten aus Erbsen, Soja oder Lupinen werden in den Supermärkten immer größer. Egal ob Cordon Bleu, Saitenwurst oder Schnitzel – all das gibt es auch ohne Fleisch – aber mit ähnlichem Geschmack. Da fragt man sich: Was steckt da eigentlich drin und wie gut ist das für uns und die Umwelt?

Fleischersatz = Chemiekeule?

Das kommt ganz auf das Produkt an, das wir kaufen. Manche Produkte haben wenig Zusatzstoffe und können ohne Bedenken gegessen werden. Leider steckt in vielen Fleischersatzprodukten so einiges an Geschmacksverstärkern, die sich oft hinter fast gesund klingenden Worten wie "Hefeextrakt" oder "natürliches Aroma" verstecken. Das Problem: Geschmacksverstärker animieren uns tendenziell dazu, mehr zu essen, als eigentlich gut für uns ist. Anderer Punkt: Meist sind die Produkte paniert. Dann kann man davon ausgehen, dass der meiste Geschmack in der Panade steckt. Wenn die Panade auf der Zutatenliste VOR der Eiweißquelle kommt, heißt das für uns: Lieber zu einem anderen Produkt greifen.

"Auf Basis von…": Die Eiweißquelle spielt eine wichtige Rolle

Die Grundlage von Fleischersatzprodukten sind meist eiweißreiche Hülsenfrüchte wie zum Beispiel Erbsen, Lupinen oder Sojabohnen. Dadurch wird die Textur des Fleisches imitiert. Erbsen sind meist heimisch produziert und deshalb eine gute Wahl. Bei Soja kann man leider nicht so leicht erkennen, wo es herkommt. Kritischer sollten Fleischersatzprodukte "auf Basis von Ei" angeschaut werden. Denn auch hier braucht es viele Hühner, die genug Hühnereiweiß produzieren, um das Produkt herzustellen. Je nachdem wie diese gehalten werden, geht es den Tieren dabei auch nicht so super.

Und was ist mit der Ökobilanz?

Umwelttechnisch stehen die Fleischersatzprodukte im Vergleich zu normalem Fleisch besser da. Das sagen auch Studien, wie beispielsweise die des Bundesumweltamtes aus dem Jahr 2019. Dort hat man herausgefunden, dass bei Fleischersatzprodukten im Vergleich zu Rindfleisch 90 Prozent weniger Treibhausgase entstehen.

Weitere Informationen:

www.umweltbundesamt.de/trendanalyse_fleisch-der-zukunft.pdf

Buchtipps

1. Für alle, die wissen wollen, was sie einkaufen:

Besser Einkaufen - der Lebensmittelratgeber für kritische Verbraucher

Herder Verlag -

Katarina Schickling

Herder-Verlag, 2018

Taschenbuch für 20 €

„Ein Wegweiser durch den unübersichtlichen Dschungel aus Lebensmittelvorschriften, Tierhaltungs- und Produktionsbedingungen, Handelsstrukturen und Herkunftsquellen bei Nahrungsmitteln“ - so beschreibt Katarina Schickling ihr Buch. Denn: Was im Supermarkt die gesündeste und nachhaltigste Wahl ist, ist oft vor lauter Informationen und Siegel oft schwer zu erkennen. Katarina Schickling erklärt in ihrem Buch, wie Verbraucher*innen hinters Licht geführt werden, welchen Siegeln wir vertrauen und wie wir die Zutatenliste besser verstehen können. Ein gutes Buch für alle, die gerne mehr darüber erfahren, was da täglich in unserem Einkaufskorb landet.

2. Für alle, die tiefer in die Tricks der Industrie eintauchen wollen

Lebensmittel-Lügen - Wie die Food-Branche trickst und tarnt

Verbraucherzentrale NRW -

Claudia Weiß, Birgit Klein, Andrea Schaff, Janina Löbel

Verbraucherzentrale NRW, 2016

Taschenbuch für 14,90 €

In der Rindfleischsuppe ist kein Rindfleisch und der Erdbeerjoghurt hat auch noch nie eine echte Erdbeere gesehen - Produktangaben auf Lebensmitteln können ziemlich in die Irre führen. Dieser Ratgeber schaut, hinter welchen Produkten sich Mogelpackungen verstecken oder wo der Tierschutz gar nicht so groß ist, wie es die Verpackung vorgibt. Ein Buch für alle, die mehr über die Tricks der Lebensmittelindustrie erfahren und diese in Zukunft erkennen und umgehen wollen.

3. Für alle, die es ganz, ganz genau wissen wollen

Zusatzstoffe von A bis Z - was Etiketten verschweigen

Deutsches Zusatzstoffmuseum -

Udo Pollmer

Deutsches Zusatzstoffmuseum, 2017

Taschenbuch für 12,90 Euro

Ein Handlexikon, das Licht in den Dschungel des Etikettenschwindels bringen will. Unzählige Stoffe finden sich in unsern Lebensmitteln - und in diesem Buch. Von Konservierungsmitteln, Trennmitteln über Lagergase: alle Stoffe werden erklärt und analysiert. Denn: Viele dieser Substanzen sind nur mehr oder weniger gut geprüft, andere so gut wie gar nicht. Ein Buch für alle, die noch tiefer in die Welt der Zusatzstoffe eintauchen wollen.