per Mail teilen

Für Mieter mit sogenannten Indexmietverträgen kommt es gerade doppelt dick. Neben der Erhöhung der Nebenkosten trifft sie im kommenden Jahr eine Mietsteigerung in Höhe der Inflationsrate - derzeit rund acht Prozent. Wir zeigen, worauf es jetzt ankommt.

Zunächst einmal gilt: Wer einen Indexmietvertrag abgeschlossen hat, muss sich auch daran halten. Aber es gibt eine Reihe von Fällen, in denen der Vertrag nicht wirksam zustande gekommen ist. In diesem Fall gilt er nicht, der Vermieter kann also auch keine Mieterhöhung entsprechend der Inflationsrate vornehmen. Dann gilt der gesetzliche Normalfall, d.h. die Miethöhe richtet sich nach der ortsüblichen Vergleichsmiete.

Wer ist betroffen?

Jeder, in dessen Mietvertrag das Wort "Indexmiete" bzw. "Indexmietvertrag" auftaucht, sollte nachschauen, ob dieser Vertrag wirklich gilt. Denn für die Betroffenen kann es im nächsten Jahr richtig teuer werden. Neben der Steigerung bei den Nebenkosten droht Ihnen eine Mieterhöhung von rund acht Prozent. Mieterinnen und Mieter sollten deshalb in einem ersten Schritt die Wirksamkeit der Vereinbarung selbst prüfen oder prüfen lassen. Der Deutsche Mieterbund e.V. oder die örtlichen Mieterschutzvereine helfen, wenn es darum geht, die Rechtmäßigkeit eines Indexmietvertrages zu überprüfen.

Wann ist der Vertrag nicht wirksam?

Eine Indexmietvereinbarung muss schriftlich abgeschlossen werden und als Maßstab für die Miethöhe auf den vom Statistischen Bundesamt ermittelten Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte (Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI)) abstellen. Außerdem muss sie so formuliert sein, dass sie nicht nur Erhöhungen der Miete erlaubt, sondern der Mieter bei einem Absinken des Index auch eine Verringerung der Miete geltend machen kann.

Erhöht sich die Miete bei einem Indexmietvertrag automatisch jedes Jahr?

SWR SWR -

Ergibt sich, dass die Vereinbarung wirksam ist, sollte das jeweilige konkrete Erhöhungsverlangen geprüft werden. Der Vermieter muss die Erhöhung in Textform erklären (E-Mail genügt). In dem Schreiben muss er die Änderung des Index angeben und die jeweilige neue Miete oder die Erhöhung in einem Geldbetrag nennen. Die Erhöhung muss der prozentualen Veränderung des Index entsprechen; eine überproportionale Erhöhung ist unzulässig. Die neue Miete muss mit Beginn des übernächsten Monats nach Erhalt des Erhöhungsschreibens gezahlt werden. Nach einer Erhöhung muss die Miete mindestens ein Jahr unverändert bleiben, bevor eine erneute Erhöhung möglich ist.

Sind weitere Mieterhöhungen bei Indexmietverträgen zulässig?

Zu beachten ist auch, dass es, wenn eine Indexmiete vereinbart ist, keine zusätzlichen Mieterhöhungen nach ortsüblicher Vergleichsmiete oder wegen einer durchgeführten Modernisierung (ausgenommen bei gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen) geben darf.

Was kann ich noch tun, wenn ich einen Indexmietvertrag habe?

Im Zweifelsfall kann es auch nicht schaden, mit dem Vermieter zu sprechen. Nicht jeder Vermieter muss in der jetzigen Situation auf die Durchsetzung der Mieterhöhung gemäß des Indexmietvertrags bestehen.

Weitere Informationen:

www.mieterbund.defragen-zur-indexmiete

www.finanztip.de/mietvertrag/indexmiete

www.iv-mieterschutz.de/mieterhoehung/indexmiete