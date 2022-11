per Mail teilen

Immer mehr Menschen haben zu Hause einen Notfall- oder Impfpass, Medikamentenplan, eine Patientenverfügung und weitere wichtige Dokumente. Meist ist es in einem Notfall für die Hilfeleistenden unmöglich herauszufinden, wo diese Notfalldaten in der Wohnung aufbewahrt werden. Die Lösung steht im Kühlschrank!

Ihre Notfalldaten kommen in die Notfalldose und werden in die Kühlschranktür gestellt. Nun haben sie einen festen Ort und können in jedem Haushalt einfach gefunden werden!

Weitere Infos zur Notfalldose:

www.kv-suew.drk.de/gesundheit/notfalldose

Der richtige Notruf

Prägen Sie sich bitte zwei wichtige Dinge ein: