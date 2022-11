Versteckte Dickmacher und gesunde Sattmacher

Wer sich nicht wohl in seinem Körper fühlt, würde oft gerne ein paar Kilo abnehmen. Das ist meist gar nicht so einfach. Da hilft es zu wissen, welche Alltagsprodukte versteckte Fettfallen sind und welches Essen uns lange satt hält.

Versteckte Dickmacher – ein paar Beispiele

Müsli

Müslis enthalten oft sehr viel Zucker. Auch die Müslis, die mit vielen (getrockneten) Früchten werben. Hier lohnt sich immer ein Blick auf die Zutatenlisten und den Zuckergehalt

Fertigsaucen

Egal ob Salatdressing oder Grillsauce: Oft steckt in den fertigen Saucen ziemlich viel Zucker. Außerdem enthalten viele davon künstliche Süßstoffe, die die Darmflora schädigen können. Hier lohnt sich: Selbst machen (auch wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert).

Toastbrot

Lecker, aber leider sehr ballaststoffarm. Die Energie, die unser Körper aus dem Toastbrot zieht, geht schnell ins Blut über, führt zu viel Insulin und damit zu Fetteinlagerungen. Besser: Vollkorntoast, noch besser: Vollkornbrot mit ganzen Körnern oder sogar Nüssen.

Gesunde Sattmacher

Wer abnehmen oder weniger essen möchte, sollte am besten zu Lebensmitteln greifen, die lange satt machen.

Dazu zählt zum Beispiel folgendes Essen:

Nüsse

Sind eine komplette Mahlzeit mit allem drum und dran. Machen satt und verdrängen somit andere ungesunde Kohlenhydratsnacks. Nüsse sind Low Carb und daher perfekt, wenn Sie sich den Tag über nicht so viel bewegen. Außerdem enthalten sie viele gute Fette, sattmachendes Eiweiß und einiges an Ballaststoffen. Super sind Mandeln, Pistazien, Walnüsse oder Haselnüsse. Bei Paranüssen am besten nur zwei am Tag, weil sie, je nach Herkunft, Radioaktivität speichern können.

Olivenöl

Hat viele sekundäre Pflanzenstoffe, die sättigen.

Melone und Tomatensaft

Beides sättigende Lebensmittel. Wer weniger Kalorien zu sich nehmen will, kann eine Mahlzeit im Sommer auch einfach mit ein bisschen Wassermelone ersetzen.

Diesen Fehler sollten Sie beim Abnehmen vermeiden:

Radikale Diäten sind meist eine schlechte Idee – denn dadurch wir die Ernährung nicht umgestellt, sondern nur kurzfristig das Gewicht gesenkt, was oft für den Körper alles andere als gesund ist. Besser ist, die Ernährung nach und nach umzustellen. Sie müssen sich auch nicht von heute auf morgen bestimmte Lebensmittel verbieten. Schauen Sie einfach, dass Sie jeden Tag ein bisschen mehr gesunde Lebensmittel in Ihren Tag integrieren.

