Ehevertrag - darauf sollten Sie achten

Fast jede dritte Ehe in Deutschland scheitert, doch nur jedes zehnte verheiratete Paar hat einen Ehevertrag. Wie sinnvoll ist es, in guten Zeiten einen Ehevertrag abzuschließen, für wen empfiehlt es sich besonders und was sollte drinstehen? Außerdem: Welche Möglichkeiten haben unverheiratete Paare?

Welche Regelungen unverheiratete Paare treffen sollten Ganz in weiß, mit einem Blumenstrauß - über den sogenannten schönsten Tag des Lebens sang schon Schlagerstar Roy Black in den 1960er Jahren. Für viele Paare aber kommt die Ehe nicht in Frage. Sie wollen dauerhaft ohne Trauschein zusammenleben. Partnerschaftsverträge können in diesem Fall finanzielle Fragen regeln, auch im Hinblick auf eine Trennung. | mehr