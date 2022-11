Wann und wie Sie Arzneimittel entsorgen sollten

Tabletten, Säfte, Cremes - wir haben einiges an Gesundmachern daheim rumliegen, oft einmal gebraucht liegen sie nun angebrochen da. Diese sollten wir ein- bis zweimal im Jahr genauer unter die Lupe nehmen und schauen, ob noch alles haltbar ist. Und wohin gehören Medikamente eigentlich, wenn sie abgelaufen sind oder man sie nicht mehr braucht? Wir schauen uns häufige Fragen genauer an.

Wie erkenne ich abgelaufene Medikamente?

Bei vielen Säften und Cremes kann man ein abgelaufenes Medikament oft an einem veränderten Geruch oder einem veränderten Aussehen erkennen. Wenn die Creme plötzlich ranzig ist oder der Hustensaft eine andere Farbe hat, sollte man die Medikamente nicht mehr nutzen.

Generell gilt: Auf das Haltbarkeitsdatum schauen. Ist dieses schon überschritten, sollte man die Medikamente eher nicht mehr benutzen.

Hinweis: Bei Cremes und Tropfen (diese sind oft sehr anfällig dafür, schnell schlecht zu werden, ohne ihr Aussehen zu verändern) ist oft nicht das Haltbarkeitsdatum wichtig, sondern wie lange die Arzneimittel schon offen sind. (Auf der Packung steht zum Beispiel: 6 Wochen nach Anbruch aufbrauchen).

Tipp: Kleben Sie einen kleinen Zettel mit dem Datum, an dem Sie das Medikament geöffnet haben, (wie bei Marmeladen-Etiketten) auf das Medikament. Dann wissen Sie immer genau, wann Sie das Medikament zum ersten Mal genutzt haben und wie lange es haltbar ist.

Manche Apotheken bieten solche Aufkleber auch an.

Sind Pflaster und Verbandsstoffe ewig haltbar?

Jein - alles, was direkt auf die Wunde muss, sollte regelmäßig gecheckt werden, denn auch Pflaster und Co haben ein Haltbarkeitsdatum. Bei allem, was nur zum fixieren verwendet wird, also nicht direkt mit der Wunde in Kontakt kommt, kann man wenig falsch machen, was die Haltbarkeit angeht. Außer die Verbandstoffe werden sehr dreckig oder sonst sehr unhygienisch, dann sollte man sich auch hiervon trennen.

Wie entsorge ich meine Medikamente?

Oberste Regel: Nie in die Toilette oder das Waschbecken! Optimalerweise entsorgt man abgelaufene Arzneimittel über ein Schadstoffmobil oder die Apotheke. Auch über den Hausmüll können einige Wirkstoffe entsorgt werden, hier sollten Sie sich aber informieren. Immer zum Schadstoffmobil oder zur Apotheke sollten Betäubungsmittel oder verschreibungspflichtige Medikamente. Diese sollten übrigens auch auf keinen Fall weitergegeben werden, nur weil Sie sie nicht mehr brauchen und sie „eigentlich noch gut sind“. Nicht umsonst muss sie ein Arzt einer bestimmten Person, und nur dieser Person, verschreiben.

Infos zur Arzneimittelentsorgung gibt es auch hier: www.arzneimittelentsorgung.de

Im Zweifel: in der Apotheke nachfragen!

Wo lagere ich Arznei am besten?

Faustregel für die meisten Medikamente: Nicht wärmer als 25 Grad, dunkel und gut geschützt vor anderen Personen, vor allem vor Kindern. Medikamente nicht im Bad oder in der Küche lagern. Diese Räume sind meist feuchter als andere Räume und daher nicht gut für Arzneimittel.

Einige Medikamente müssen kalt gelagert werden - hier bietet sich im Kühlschrank das Gemüsefach an. Achtung: NIEMALS in den Gefrierschrank.

Salben, Cremes und Sprays sind bei Temperaturen eher zimperlich, Tabletten und Kapseln meist eher „hart im Nehmen“ und halten auch im Sommer kurzzeitig höhere Temperaturen aus.

Ein Medizinschrank ist nice to have, aber kein muss. Vorteil: Sie können die Medikamente gut an einem Ort verstauen, haben einen guten Überblick und optimale Lagerbedingungen. Egal ob extra Schrank oder nicht. Heben Sie in allen Fällen am besten Originalverpackung und Beipackzettel auf. Dann wissen Sie auch nach einiger Zeit noch, für was die Tabletten oder der spezielle Saft nun eigentlich war.