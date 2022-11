Lohnt sich ein Elektroauto? Gebraucht oder neu?

per Mail teilen

Wer jetzt ein neues Auto braucht, hat es nicht leicht. Die Lieferzeiten für Neuwagen sind zum Teil sehr lang, was auch die Preise für Gebrauchte steigen lässt. Und dann stellt sich grundsätzlich die Frage, welche Antriebsart es sein soll. Hier finden Sie die wichtigsten Infos zum Kauf eines E-Autos.

Wer noch schwankt, findet hier vielleicht eine Entscheidungshilfe.

Tipps für den Kauf eines E-Autos

Den Antrag für die staatliche Förderprämie und eine Liste förderfähiger Elektroautos finden Sie ➪ hier.

Lohnt es sich, Elektroautos gebraucht zu kaufen?

Elektroautos boomen auch bei Gebrauchtwagen: Sie sind in Autobörsen bereits gut vertreten, junge Gebrauchte aber oft zu teuer. Ältere E-Autos sind deutlich preiswerter. ➪ Das sollten Verbraucher beim Kauf beachten.

Gebrauchte Elektroautos sind begehrt: Käufer zahlen für ein bis zwei Jahre alte E-Autos mittlerweile oft mehr als für die geförderten Neuwagen. Warum gebrauchte E-Autos so teuer sind, lesen Sie ➪ hier.

Die beliebtesten E-Autos 2021

Der Anteil neu zugelassener Elektroautos am Gesamtmarkt steigt stetig. Doch welche wurden in Deutschland 2021 am häufigsten gekauft? ➪ Die zehn beliebtesten Modelle im Überblick.