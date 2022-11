So nutzen Sie Streaming-Dienste

Sie lieben die Vielfalt in der ARD-Mediathek? Und Sie stört nur eins: Der Mini-Bildschirm des Smartphones oder Tablets? Mit ein paar einfachen Kniffs kann man das Bild vom Handy auch an den Fernseher schicken - und die Lieblingssendung aus der Mediathek ganz bequem auf dem großen Flatscreen anschauen. Das klappt natürlich auch mit der ZDF-Mediathek oder kostenpflichtigen Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon prime oder Disney Plus.

Wie streamt man?

Neuere Fernseher, sogenannte Smart-TVs, haben Apps für die ARD-Mediathek, die ZDF-Mediathek oder aber kostenpflichtige Streamingdienste eingebaut. Aber auch Besitzer von älteren Fernsehern können Streaming ganz einfach nachrüsten. Neben dem Handy bzw. Tablet, einem Fernseher und einen WLAN-fähigen Router braucht man in der Regel nur noch einen Streaming-Media-Adapter. Dieser muss sich in demselben WLAN wie das Handy befinden und wird über ein HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbunden. Über das WLAN empfängt er nun den Inhalt des Handybildschirms und gibt diesen auf dem Fernseher aus. Welche Produkte gibt es? Colourbox Foto: Colourbox.de - Es gibt eine ganze Reihe von Streaming-Media-Adaptern. Für die Auswahl des richtigen Geräts ist wichtig zu wissen, von welchem Smartphone oder Tablet das Video gestreamt werden soll. Drei beliebte Systeme sind AppleTV für Apple-Geräte wie iPhones und iPads, der Chromecast-Stick für Android Handys und der FireTV Stick, der ebenfalls am besten mit Android-Smartphones zu nutzen ist. Alle Geräte lassen sich über das Smartphone oder Tablet steuern und können den Bildschirm des Smartphones auf dem Fernseher spiegeln. AppleTV und FireTV Stick sind außerdem mit einer Fernbedienung ausgestattet. Wie richte ich die Systeme ein? AppleTV: Verbinden Sie die AppleTV mit einem HDMI-Anschluss des Fernsehers und mit dem Stromanschluss. In den Einstellungen wählen Sie für die AppleTV das gleiche WLAN, in dem auch Ihr Handy eingewählt ist. Schalten Sie den Eingang des Fernsehers auf den HDMI-Anschluss, an dem das AppleTV angeschlossen ist. Wenn Sie auf dem Handy ein Video betrachten, beispielsweise aus der ARD Mediathek oder Youtube, können Sie nun bei eingeschalteter AppleTV auswählen, ob Sie das Video auf dem Handy oder auf der AppleTV ansehen möchten. Für das Streaming benötigen Sie keine besondere App. Ihr iphone oder ipad erkennt selbständig, ob die AppleTV eingeschaltet ist, und bietet die Ausgabe auf der AppleTV an. Das Video erscheint automatisch auf dem Fernseher. Die Steuerung nehmen Sie weiterhin mit dem Handy vor. Chromecast: Schließen Sie Chromecast an einen HDMI-Anschluss des Fernsehers und das Stromnetz an. Wählen Sie bei der Installation in den Einstellungen dasselbe WLAN, in dem sich auch das Android-Smartphone oder Tablet befindet. Für die Chromecast-Installation benötigen Sie die App "Google Home", die Sie kostenlos aus dem Play Store herunterladen können. Öffnen Sie Ihr Smartphone oder Tablet und folgen Sie den Anweisungen. Erscheinen diese nicht automatisch, wählen Sie mit "Hinzufügen > Gerät einrichten > Neue Geräte einrichten" die Chromecast aus. Wenn das Gerät gefunden wurde, klicken Sie auf "Weiter". Folgen Sie nun der Anleitung auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Amazon Fire TV Stick: Schließen Sie den Stick an den HDMI-Anschluss eines Fernsehers an. Wählen Sie in den Einstellungen dasselbe WLAN wie für das Smarthone bzw. Tablet. In den Menüpunkten Einstellungen > Töne und Bildschirm wählen Sie "Display duplizieren". Welche Streaming-Dienste gibt es? Neben der ARD-Mediathek und der ZDF-Mediathek, die beide kostenlos sind, gibt es kostenpflichtige Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon prime oder Disney Plus. Ich brauche eine E-Mail-Adresse und ein gutes Passwort, wenn ich mich bei einem Anbieter anmelden möchte. Und natürlich muss ich Bezahlinformationen hinterlegen, denn die meisten Streamingdienste kosten Geld. Bei einem Monatsabo sind meist alle Filme inklusive, dann kann ich soviel schauen, wie ich möchte. Manche Filme kosten aber zusätzlich Geld, etwa neuere Hollywood-Blockbuster. Oft gibt es einen kostenlosen Probezeitraum. Den sollte ich nutzen, um auszuprobieren, ob der Anbieter meine gewünschten Inhalte auch wirklich hat. Bei Nichtgefallen, kündigen nicht vergessen! Wer nur wenige Filme im Monat schauen möchte, für den ich vielleicht auch ein Anbieter interessant, bei dem ich einfach nur für den Film zahle, den ich sehen möchte. Dann kaufe ich den Film, ähnlich wie früher eine DVD. Dieses Verfahren ist als Pay-per-View bekannt. Kann ich Videos von Streaming-Diensten auch ohne Internet-Verbindung schauen? Die meisten Anbieter haben eine Download-Funktion, damit viele Inhalte auch ohne eine bestehende Internet-Verbindung angeschaut werden können. Dazu ist oft die App des Anbieters notwendig, in der dann die Videos gespeichert werden. Das geht meist in unterschiedlichen Qualitätsstufen, je höher aufgelöst, desto mehr Speicherplatz wird belegt. Doch nicht alle Inhalte lassen sich downloaden und sie werden normalerweise auch so gespeichert, dass ich sie ausschließlich mit der App und einem bestehenden Abo anschauen kann. Auch kann sowohl die Zahl der Videos als auch die Speicherdauer begrenzt sein. Was kann ich noch streamen? Mit den Geräten lassen sich nicht nur Videos vom Handy auf den Fernseher übertragen. Das klappt natürlich genauso mit Fotos, die man auf dem Handy hat. Warum also nicht die Urlaubsfotos einfach mal auf dem Fernseher anschauen? Und auch Musik kann vom Handy auf die Geräte gestreamt werden. Die muss man dann noch nicht einmal auf dem Fernseher anhören, denn an einige Geräte kann man auch einen Audioverstärker anschließen. Tipp: Bei einigen Systemen kann man sogar mehrere Empfänger gleichzeitig installieren. Platziert man diese in verschiedenen Räumen und schließt jeweils einen Verstärker an, kann man ganz einfach bestimmen, in welchem Raum die Lieblingsmusik erklingen soll. Weitere Informationen: www.swrfernsehen.de/Streamingdienste