Warum klappt es nicht mit dem Abnehmen?

Den Vorsatz, Gewicht zu reduzieren haben viele - was könnte (medizinisch) dahinterstecken, wenn es nicht klappt? Sind die Hormone schuld?

Stark übergewichtig – das ist in Deutschland jeder vierte Erwachsene und fast jedes siebte Kind. Tendenz steigend. Doch woher kommt das Übergewicht und warum ist es so schwer, die Fettpolster wieder loszuwerden? | mehr

Intervallfasten: Was bringt's, wie geht's und für wen ist es sinnvoll?

Im obligatorischen Diäten-Fasten-Chaos am Anfang jeden Jahres ist auch immer wieder von Intervallfasten die Rede. Für einige Stunden auf Essen zu verzichten, kann sinnvoll sein. | mehr

Besser als jede Diät – Wie Fasten auf die Gesundheit wirkt

Intervallfasten und Heilfasten sind nicht nur in Mode. Sie wirken auch, am besten in Kombination mit Bewegung. Wer fastet, nimmt ab und tut etwas für seine Gesundheit. | mehr

So erzeugen Sie schnell ein Kaloriendefizit

Egal, ob Sie mehr Sport machen oder weniger essen: Wenn Sie abnehmen wollen, führt kein Weg am Kaloriendefizit vorbei.

Die neue Folge "Sport erklärt" beantwortet die Frage, wie es gelingt, schnell und effektiv Bauchfett zu verbrennen. | mehr

Diabetes-Medikament könnte auch bei Adipositas helfen

Eine Spritze mit dem Wirkstoff Semaglutid, ursprünglich nur für Diabetiker gedacht, sorgt auch für Gewichtsverlust – ein Fortschritt in der Adipositastherapie? | mehr