5 Tipps für Ihre Outdoor-Jacke

Regen- und Outdoorjacken begleiten uns oft auch durch den Alltag. Sie sind schick, winddicht und doch atmungsaktiv, regenabweisend oder auch wasserdicht. Der Spaß hört jedoch auf, wenn beim nächsten Spaziergang das Wasser an den Schultern oder Armen bis ins Innere dringt. Textilwissenschaftlerin Anne-Marie Grundmeier von der Pädagogischen Hochschule Freiburg erklärt, wie wir unsere Lieblingsjacke möglichst lange fit halten!

1. Als erstes fachgerecht waschen:

Schmutzige Kleidung kann Feuchtigkeit anziehen und reduziert dadurch die wasserabweisende Ausrüstung in ihrer Wirkung.

Verwenden Sie ein Flüssigwaschmittel, da sich Pulverwaschmittel auf den Textilien ablagern und die Wasserabweisung sich dadurch verändern kann.

Nehmen Sie keinen Weichspüler, da die darin befindlichen Tenside sich an die Fasern und in den Garnzwischenräumen anlagern, die Oberflächen mit einer Art Film umhüllen und die Wasserabweisung, aber auch die Atmungsaktivität so verändern.

Wichtig ist es daher auch, ausreichend zu spülen, das heißt bei eher hohem Wasserstand waschen, um alle Waschmittelreste und den Schmutz sorgfältig auszuwaschen.

2. Imprägnierung durch Trockner oder Bügeln reaktivieren:

Die Imprägnierung kann nach dem Waschen durch einen Trocknergang oder vorsichtiges Bügeln (es ist die Hitze, die wirkt) wieder reaktiviert werden. Das kann man mit ein paar Wassertropfen testen.

Lässt sich der Oberstoff – die Wetterschutzseite - durch die Wassertropfen benetzen und haben Sie beim Tragen den Eindruck, dass der Oberstoff zumindest an mehreren Stellen durchnässt, so sollten Sie nachimprägnieren.

3. Nachimprägnieren mit Imprägnierspray:

Nachimprägnieren sollte man die Textilien bzw. das Kleidungsstück nur von außen mit einem Imprägnierspray, welches der chemischen Zusammensetzung der ursprünglichen Imprägnierung entspricht.

Geben Sie nicht das Imprägniermittel in die Wäsche, weil dann alle Textilschichten bzw. die Innenseite der Materialien imprägniert werden, was kontraproduktiv ist, denn es soll ja von innen nach außen ein Feuchtigkeitstransport stattfinden – die sogenannte Atmungsaktivität soll erhalten bleiben.

Imprägnieren Sie draußen mit genügend Abstand zum Kleidungsstück, damit Sie die Chemikalien möglichst nicht einatmen und Sie diese auch nicht in der Wohnung haben.

4. Nachimprägnierung durch Trockner oder Bügeln aktivieren:

Im Anschluss an das Imprägnieren geben Sie das Kleidungsstück in den Trockner oder bügeln es vorsichtig! (Thermoplastische Synthesefasern wie Polyester und Polyamid können schon bei niedrigen Bügeltemperaturen anschmelzen).

5. Wählen Sie das richtige Imprägnierspray aus:

Es ist die Regel, dass man immer mit derselben chemikalischen Zusammensetzung nachimprägnieren muss. Ansonsten ist die Wirkung nicht voraussehbar, weil nicht gesichert ist, wie die Ausrüstungen miteinander chemisch reagieren.

Tipp: Fragen Sie beim Hersteller nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Oft gibt auch der Hersteller selbst Informationen zur Pflege. Informieren Sie sich am besten auf dessen Homepage. Bitte beachten Sie auch, dass Wachsjacken in der Pflege niemals mit synthetischen Outdoor-Jacken gleichsetzt werden dürfen. Wachsjacken dürfen niemals in die Waschmaschine und brauchen auch ganz eigene Pflegeprodukte.

Quelle: Prof. Dr. Anne-Marie Grundmeier

