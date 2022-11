Wie gut sind Versand- und Online-Apotheken?

Den Hustensaft mal schnell ans Bett bestellen – klingt verlockend und ist dank Versand- und Online-Apotheken bequeme Realität. Und davon gibt es einige im Internet. Da stellt sich schnell die Frage: Wie erkenne ich eigentlich eine seriöse Online-Apotheke? Und welche Vorteile, aber auch „Risiken und Nebenwirkungen“ haben Medikamente per Mausklick?

Online sind Medikamente oft günstiger… aber nicht immer

Bei vielen Medikamenten, Tabletten und Cremes spart man im Internet manchmal einiges an Geld. Aber Achtung: Das gilt nur für frei verkäufliche Arzneimittel. Seit Dezember 2020 dürfen EU-Onlineapotheken nämlich keine Rabatte und Zuwendungen auf verschreibungspflichtige Arzneimittel geben - diese kosten also gleich viel, egal ob Sie sie mit einem Klick im Internet oder einem Gang zur Apotheke kaufen.

Kann ich auch mein Rezept online einlösen?

Ja. Dafür müssen Sie das Rezept per Post an die Online-Apotheke schicken. Achtung, wenn Sie mehrere Medikamente gleichzeitig nehmen: Ein Wechselwirkungscheck mit anderen Medikamenten ist nur möglich, wenn die Online- oder Versandapotheke alle Informationen über Ihre weiteren Medikamente von Ihnen vorliegen hat. Lassen Sie sich im Zweifel beraten. Das geht natürlich in den Apotheken vor Ort, aber auch online. Übrigens: Ab 2022 soll verpflichtend das E-Rezept kommen, mit dem Rezepte direkt an Onlineapotheken, aber auch an Vor-Ort-Apotheken weitergeleitet werden können.

Infos dazu gibt's hier: www.verbraucherzentrale.de/gesundheit-pflege/elektronische-rezepte-seit-juli-2021

Nachteil: Lieferzeiten, Versandkosten und Unübersichtliche Seriosität

Während man das Medikament in der Apotheke innerhalb von Minuten bekommt, kann das bei einer Onlineapotheke schonmal ein paar Tage dauern. Wenn es in einem dringenden Fall schnell gehen muss, sind Versand- und Online-Apotheken also keine gute Option.

Auch beim Thema Preis sollte man genau hinschauen, denn durch die Versandgebühren kann der schöne Onlinepreisvorteil sehr schnell schrumpfen oder sogar völlig verpuffen. Und: Gerade die Mindestbestellmengen, die man oft für einen kostenlosen Versand braucht können den Preisvorteil schnell vernichten: Denn dann kauft man plötzlich oft mehr, als man eigentlich braucht.

Die Beratung unterscheidet sich online von den Vor-Ort Apotheken: Diese muss zwar per Telefon oder E-Mail angeboten werden. Es kann aber sein, dass man auf eine Antwort durchaus warten muss. Außerdem bieten Vor-Ort Apotheken viele kleine Dienste, wie beispielsweise Blutmessen, an.

Stichwort „vertrauenswürdig“: Während man eine Apotheke sehr einfach am großen, leuchtenden „A“ erkennt, ist das im Internet nicht ganz so einfach. Deshalb sollten Sie genau hinschauen, ob es sich um eine seriöse Online- oder Versandapotheke handelt.

Wie erkenne ich eine seriöse Onlineapotheke?

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Onlineapotheke seriös ist, kann diese kurze Checkliste helfen:

Hat die Seite das europäische Sicherheitslogo? (Wichtig: Draufklicken. Bei einem seriösen Shop wird man zum Versandhandels-Register weitergeleitet) Blick ins Impressum (steht meist unten auf der Seite): Stehen hier die vollständigen Daten der Apotheke mit Adresse, Telefonnummer, Aufsichtsbehörde und zuständiger Apothekerkammer? Gibt es das Angebot, sich von pharmazeutischem Fachpersonal auf Deutsch beraten zu lassen und ist das Angebot kostenlos bzw. beim Telefonieren nicht teurer als Ortsgebühr?

Welche Widerrufsrechte habe ich bei Onlineapotheken?

https://www.vzbv.de/pressemitteilungen/widerrufsrecht-gilt-auch-fuer-onlineapotheken