Welches Essen brauchen wir in der kalten Jahreszeit?

Winterreifen, Wintermantel, Winterdecke - vieles stellen wir in der kalten Jahreszeit so langsam auf „Wintermodus“. Braucht es da eigentlich auch eine bestimmte Ernährung für die kalte Jahreszeit? Wir verraten, auf welche Lebensmittel Sie bei kühlen Temperaturen und kurzen Tagen setzen sollten und welches Essen auf dem Teller gegen den Winterblues helfen kann!

Je grauer der Tag, desto bunter der Teller

Gerade im Herbst und Winter ist es wichtig, dass wir genug Vitamine und Mineralstoffe zu uns nehmen. Auch wenn wir Obst- und Gemüse im Supermarkt das ganze Jahr über bekommen, landen im Winter öfter mal mehr Fleisch statt Gemüse oder Naschereien auf dem Teller. Deshalb gilt gerade im Winter die Faustregel: Mindestens drei Farben auf dem Teller. Und je grauer der Himmel ist, desto bunter sollte der Teller sein.

C und D sind das A und O

Zwei Vitamine, die an kalten und grauen Tagen besondere Aufmerksamkeit erhalten sollten, sind Vitamin C und D. Vitamin C ist für unseren Körper vor allem deshalb wichtig, weil es zu einer normalen Funktion des Immunsystem beiträgt und die körpereigene Abwehr unterstützt. Da wir Vitamin C im Körper nicht langfristig speichern können, sollte es jeden Tag auf unserem Teller landen. Das geht ganz einfach mit Kohlgemüse, Sauerkraut, Orangen oder Mandarinen. Tipp: Mandarinen oder Orangen am besten erst kurz vor dem Essen schälen, denn Vitamin C reagiert empfindlich auf Hitze, Sauerstoff, Wasser und Licht. Vitamin D ist an grauen Tagen in aller Munde - zum Glück, denn die Bildung dieses Vitamins hängt vor allem von der Sonneneinstrahlung ab und die ist ja gerade eher Mangelware.

Vitamin D hat unter anderem Einfluss auf unsere Stimmung, trägt zu einem funktionierenden Immunsystem bei und ist auch wichtig für unsere Knochen. Durch die Ernährung können wir zwar nur einen kleinen Teil Vitamin D aufnehmen. Trotzdem lohnt es sich, jetzt zu Vitamin-D-haltigen Lebensmitteln wie fettreichen Fischen (Hering, Lachs oder Makrele) zu greifen oder Eier und Pilze (Champignons, Steinpilze oder Pfifferlinge) auf den Teller bringen.

Winterblues? Serotonin!

Serotonin, ein Neurotransmitter, ist auch als „Glückshormon“ bekannt. Und dem können wir im Winter unter die Arme greifen: Der Eiweiß-Baustein Tryptophan, der im Gehirn in Serotonin umgewandelt wird, steckt nämlich in vielen Lebensmitteln wie Bananen, Haferflicken, Kakao, Kürbiskernen, Camembert, Linsen, grünen Bohnen oder Kichererbsen.

Die kalte Jahreshälfte sollte nass sein…

… und nein, wir reden hier nicht vom Wetter, sondern von unserem Trinkverhalten. Denn Trinken ist auch im Herbst und Winter wichtig: 1,5 bis 2 Liter am Tag sollten es sein. Bei kalten Temperaturen ist eine gute, ungesüßte Kanne Tee genau das richtige. Wer gesunde Abwechslung sucht, sollte zu Ingwer greifen. Ingwer enthält die Scharfstoffe Gingerole, die einem schön einheizen. Wer sich schwertut, genug zu trinken, sollte am besten Rituale erschaffen: Zum Beispiel immer gleich morgens eine Kanne Tee machen und jedes mal etwas trinken, wenn man z.B. in die Küche geht.

Tipps für den süßen Zahn: Bewusst Naschen!

Plätzchen und Süßes gehören in der bald beginnenden Vorweihnachtszeit einfach dazu. Wer gerne weniger naschen möchte, sollte das am besten bewusst machen. Wenn genascht wird, dann richtig, ohne Ablenkung oder mal so „nebenher“. Statt viele, billige Leckereien kaufen kann es hier auch helfen, etwas teureres zu kaufen - oft haben wir dann das Bedürfnis, die Nascherei langsamer und bewusster zu genießen. War ja schließlich teuer. Und natürlich kann man auch auf gesunde Snacks wie beispielsweise Nüsse setzen. Kürbiskerne sind wahre Vitamin-B-Bomben, Paranüsse liefern viel Zink und eine Handvoll Mandeln liefert dann gleich noch 60 % der täglich empfohlene Menge des Antioxidans Vitamin E.

Rezept

Gute Laune Kekse:

Zutaten für 6 bis 8 Cookies:

1 Portion Mandeln 30 g

Mandeln zum Garnieren

1 reife Banane

5 EL Haferflocken

etwas Zimt

Zubereitung: