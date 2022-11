5 Tipps zur Modernisierung Ihres Hauses

per Mail teilen

Gekauft, geerbt oder lange nichts gemacht: Viele Hausbesitzer stehen vor der Entscheidung, ihr Haus energetisch zu sanieren und wissen nicht so recht, wo sie anfangen sollen. Was bedeutet energetisch sanieren oder modernisieren überhaupt? Und worauf sollte man achten? Hier finden Sie Antworten.

Beratung wird bis zu 80% gefördert Energetisches Gesamtkonzept spart Ärger! EnergieberaterINNen können Fördergelder beantragen. Kontrollieren Sie regelmäßig die Kosten! Gut geplant ist halb gewonnen!

Viele Schwachstellen in den eigenen vier Wänden kennen Sie bereits. Sind in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung die Fenster und Türen undicht? Haben Sie das Gefühl, dass die Außenwände Kälte abstrahlen und der Fußboden zu kalt ist? Werden Räume nicht richtig warm, obwohl die Heizkörper aufgedreht sind? Dann ist eine energetische Sanierung von Gebäudehülle und Gebäudetechnik notwendig. Wie umfangreich die Sanierung letztlich sein wird, wie was gemacht wird und wer wofür zuständig ist, sagt Ihnen der Leitfaden von „Zukunft Altbau“.

Hier finden Sie Beispiele für eine gelungene Altbausanierung!

Buchtipps

Kauf eines gebrauchten Hauses: Das große Praxis-Handbuch - Besichtigung, Auswahl, Kaufvertrag

Autor: Peter Burk

Verlag: Verbraucherzentrale

Preis: 24,90 €

ISBN: 978-3-86336-134-1

Handbuch Sanieren und Modernisieren - Planung, Maßnahmen und Kosten für Bauherren

Autor: Peter Burk

Verlag: Stiftung Warentest

Preis: 34,90 €

ISBN: 978-3-7471-0390-6

Top 50 Umbauten: Sanieren, Modernisieren, Erweitern

Autor: Thomas Drexel

Verlag: Deutsche Verlags-Anstalt

Preis: 29,95 €

ISBN: 978-3-421-04015-2