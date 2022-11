Fake News erkennen - so geht's!

Schlagzeilen über die Coronaimpfung, Migration oder die Bundestagswahl - nicht immer stimmen die Meldungen, die wir im Internet tagtäglich lesen. Manchmal verstecken sich hinter Schlagzeilen Fake News, also Falschmeldungen oder auch Desinformationen genannt, für die es keine Belege gibt oder die schlichtweg falsch sind.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass mit einer Meldung etwas vielleicht nicht stimmt, haben wir hier fünf Fragen, die Sie sich stellen können, um Falschmeldungen zu erkennen.

1. Von wem kommt die Nachricht?

Fragen Sie sich, ob Ihnen die Website oder der/die Absender*in in sozialen Netzwerken bekannt vorkommt. Hat diese oder dieser bereits andere Artikel veröffentlicht? Ist die Person wirklich Expert*in auf dem Gebiet, das er oder sie angibt? Eine wichtige Hilfe ist hier auch das Impressum einer Website: Das steht meist ganz unten. Hier ist angegeben, wer für den Inhalt verantwortlich ist. Überlegen Sie sich, was diese Person/diese Seite für eine Absicht gehabt haben könnte, die Nachricht zu veröffentlichen.

Wichtig: Kleine Fehler macht jede*r mal, problematisch wird es nur, wenn eine Meldung GEZIELT falsch ist, um eine gewisse Agenda durchzusetzen. Geben Sie den Namen des Autors oder der Autorin in eine Suchmaschine ein, vielleicht finden Sie bereits Faktenchecks oder weitere Informationen zur Person bei etablierten Medien.

2. Stimmen die Quellen?

Nennt der Text Belege für das, was er schreibt oder ist es nur eine Meinung? Werden Zahlen oder Quellen genannt? Suchen Sie diese separat. Sagt die Quelle auch wirklich das aus, was im Text behauptet wird? Oder sind Zahlen und Fakten aus dem Zusammenhang gerissen worden, falsch oder nicht korrekt wiedergegeben?

3. Passen Text und Überschrift zusammen?

Gerade wenn Sie Meldungen auf sozialen Medien lesen, hören sich die Schlagzeilen oft reißerisch und emotional an. Gibt es im Text auch genug Quellen und Belege für das, was in der Schlagzeile behauptet wird? Oder will die Schlagzeile gezielt mit zugespitzten oder falschen Informationen provozieren? Steht im Text vielleicht gar nicht das, was in der Überschrift behauptet wird?

4. Haben andere Medien darüber berichtet?

Wenn in Deutschland und der Welt etwas passiert, ist es unwahrscheinlich, dass nur ein einziges Medium oder private Blogs/Webseiten darüber berichten. Geben Sie Stichworte des Themas in eine Suchmaschine ein und schauen Sie, ob andere bekannte Medien darüber berichtet haben. Falls nein, ist das oft ein Indiz für eine Falschmeldung.

Wichtig: Wenn Sie sich unsicher sind, schicken Sie eine Nachricht nicht sofort weiter. So werden eventuelle Falschmeldungen im besten Fall gestoppt und verbreiten sich nicht.

5. Gibt es bereits einen Faktencheck?

Wenn Sie sich bei einer Meldung unsicher sind, geben Sie das Thema zusammen mit dem Wort „Faktencheck“ in eine Suchmaschine ein. Eventuell gibt es schon eine Faktencheck-Redaktion, die genau dieses Thema untersucht hat (zum Beispiel ARD-Faktenfinder).

Sie können auch selbst Nachrichten an Faktenchecker weitergeben, wenn Sie noch nichts dazu finden. Das geht zum Beispiel hier: