So sparen Sie bares Geld

Wer hätte nicht gerne am Ende des Monats mehr Geld übrig? Oder wenigstens am Ende des Geldes weniger Monat übrig? Mit unseren Tipps gelingt's.

Tipp 1: Anbieter vergleichen - Treue lohnt sich nicht

Ob Handyvertrag, Stromanbieter, Gaslieferant oder Internetanbieter - wer sich nicht mit den Tarifen beschäftigt, legt häufig drauf. Das Wechseln ist heute sehr einfach möglich und quasi risikofrei. Niemand muss beispielsweise Angst haben, dass er ohne Strom dasteht, während er den Stromanbieter wechselt. Also einfach mal die Tarife vergleichen und ggf. zu einem günstigeren Anbieter wechseln. Oft reicht schon die Drohung mit dem Wechsel oder einer Kündigung und man bekommt plötzlich einen besseren Tarif angeboten. Die Kündigung kann man dann im Zweifel jederzeit zurückziehen. Man kann eigentlich nichts falsch machen. Drauf legt nur, wer gar nichts macht.

Tipp 2: Beim Tanken Preise vergleichen

Die Preise an Zapfsäulen schwanken je nach Region und Tageszeit teilweise bis zu 16 Cent im Tagesverlauf. Es gibt mittlerweile etliche Apps, die einem anzeigen, wo der Sprit in der Nähe am günstigsten ist. Wer dann noch zur richtigen Tageszeit tankt, kann schnell mal 10 Euro bei einer Tankfüllung sparen.

Tipp 3: Unnötige Verträge kündigen

Versicherte sollten ihre Lebensversicherungs-Verträge prüfen. Colourbox © Colourbox.de - torwai

Abos und Verträge gehören regelmäßig auf den Prüfstand. Nutze ich nach Corona eigentlich noch das Fitnessstudio? Brauche ich das Zeitschriften-Abo noch, oder landet die Illustrierte eh nur im Altpapier? Habe ich bei irgendwelchen Online-Diensten Abos abgeschlossen, die ich gar nicht mehr nutze, deren Gebühren aber jeden Monat vom Bankkonto abgebucht werden? Häufig finden sich da einige Posten, die unnötige Kosten verursachen. Die meisten Verträge verlängern sich automatisch, und wenn die Gebühren dann noch abgebucht werden, fast unbemerkt. Also einfach mal den Kontoaufzug durchkämmen, was da so alles abgeht. Und was nicht mehr gebraucht wird - kündigen!

Tipp 4: Sachleistungen vom Arbeitgeber

Tut sich der Arbeitgeber mit Gehaltserhöhungen schwer, lässt sich häufig noch mit geldwerten Leistungen / Sachleistungen etwas herausholen. Es muss nicht gleich der Dienstwagen sein. Auch ein Diensthandy oder Dienstlaptop spart letztlich die private Investition. Manche Arbeitgeber bieten auch Abos für das Fitnessstudio auf Firmenkosten. Einfach mal nachfragen. Und der Arbeitgeber tut sich häufig leichter, eine Sachleistung zu spendieren als eine Gehaltserhöhung.

Tipp 5: Bankgebühren vergleichen

Aktuell gibt's Geld zurück von den Banken, denn viele haben in den letzten Jahren Gebührenerhöhungen zu unrecht erhoben. Hat der BHG entschieden. Da können viele von uns ordentliche Summen zurückholen, denn die Banken müssen das rückwirkend erstatten. Aber auch generell macht es Sinn, bei den Banken die Gebühren der verschiedenen Kontomodelle zu vergleichen. Nutze ich das Konto in erster Linie online? Dann ist ein Basiskonto, bei dem jeder Posten einzeln abgerechnet wird, keine gute Idee. Also die Gebührentabellen der Banken genau studieren, und dann das passende Kontomodell bei der richtigen Bank wählen. Weitere Informationen gibt's hier.

Weitere Informationen

Rund ums Giro-Konto:

www.finanztip.de/girokonto

www.verbraucherzentrale.de/was-das-girokonto-bietet

Zum Anbieterwechsel:

www.verbraucherzentrale.de/preise-tarife-anbieterwechsel

www.finanztip.de/energie-medien