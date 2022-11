per Mail teilen

Ein Großteil aller Fälle von Brustkrebs wird von den Frauen selbst entdeckt, oft sogar zufällig. Das bewusste Abtasten der Brust ist überhaupt nicht schwierig.

Veränderungen in der Brust können bei Frauen in jedem Alter auftreten. Auch Männer können davon betroffen sein, jedoch deutlich seltener. Die Selbstuntersuchung zu Hause ist eine Methode, um Veränderungen wie Knoten in der Brust frühzeitig zu bemerken. Wie es geht, erfahren Sie bei den Kollegen von Kaffee oder Tee.

Welche Krebsfrüherkennungsuntersuchungen ab welchem Alter von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet werden, können Sie beim Bundesgesundheitsministerium nachlesen.