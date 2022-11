Glücksmomente in den Alltag bringen

Welche Momente behalten wir gern in Erinnerung, was bringt uns zum Lächeln, was lässt uns staunen? Häufig sind es die kleinen Dinge im Leben, die flüchtigen Glücksmomente im Alltag, die unser Leben lebenswert machen. Die Kunst ist es, diese vermeintlichen Kleinigkeiten zu erkennen und Schritt für Schritt sein ganz persönliches Glücksmosaik zusammenzusetzen.

Jeder hat es selbst in der Hand, sein eigener Glücksexperte zu werden. Es geht nicht um die Suche nach dem Glück, sondern um das Glück beim Suchen. Viele kleine Momente und Möglichkeiten, die uns zufrieden machen warten darauf entdeckt und abgeholt zu werden. Mutig Dinge angehen und ausprobieren, Augen und Ohren öffnen, Sichtweisen verändern und Perspektiven wechseln, es gibt eine Menge Möglichkeiten das eigene Glücksempfinden zu steigern. Hier ein paar Anregungen: Verstecke eine Kleinigkeit so, dass sie jemand findet und sich darüber freut

Hinterlasse liebe Nachrichten an andere

Erlaube dir eine kulinarische Sünde

Beginne den Tag mit einem Lächeln

Lege deine Uhr ab und vergiss die Zeit

Achte auf die kleinen Details am Wegesrand Quelle: Gina Schöler: Das kleine Glück möchte abgeholt werden Link zum Ministerium für Glück:

Das Ministerium für Glück und Wohlbefinden, ist natürlich kein echtes Ministerium, sondern interaktives Kunstprojekt, das vor gut 9 Jahren während des Studiums (Kommunikationsdesign) von Gina Schöler entstanden ist. Sie möchte mit dem Ministerium alle Bürger und auch die Politiker dazu mobilisieren, über das Thema nachzudenken. Sie möchte sensibilisieren für das Schöne, die kleinen Freuden im Leben. Buchtipps: Gina Schöler:

