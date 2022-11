per Mail teilen

Die Pandemie hat starke Auswirkungen auf die Psyche vieler Menschen. So ist die Zahl der neu Erkrankten deutlich gestiegen und Menschen, die schon vor Corona unter einer psychischen Erkrankung litten, geht es aktuell eher noch schlechter. Wenn auch Sie Hilfe benötigen, finden Sie hier weiterführende Informationen.

Tipp: Suchen Sie im Internet nach "Psychologische Beratungsstelle" in Verbindung mit dem Namen Ihrer Stadt. So finden Sie in vielen Fällen Angebote der Kommunen und der konfessionellen Träger. Eine Informationsbroschüre über die Arbeit psychologischer Beratungsstellen (insbesondere Ehe-, Familien- und Lebensberatungs-, Erziehungsberatungs- und Schwangerschaftsberatungsstellen) finden Sie hier.

Informationen und weitere Anlaufstellen finden Sie auch bei der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK).