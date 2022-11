Ein Mindestlohn – steht jedem zu

Mehr als 20 Prozent der Vollzeitbeschäftigten arbeiten in Deutschland zu Niedriglöhnen. In Ostdeutschland mehr als im Westen. Und: Im Niedriglohnsektor arbeiten zu gut 70 Prozent Frauen. In vier Stufen wird der gesetzliche Mindestlohn nun in diesem und nächsten Jahr angehoben.

Seit Januar 2021 gilt somit der gesetzliche Mindestlohn von 9,50 Euro/Stunde. Bis Juli 2022 steigt er dann auf 10,45 Euro. Alle Informationen dazu finden Sie auf den Seiten der Bundesregierung. Mindestlohn-Hotline Zuständig für die Verfolgung von Rechtsverstößen sind die Behörden der Zollverwaltung. Arbeitgebern, die gegen das Gebot des Mindestlohnes verstoßen, drohen Geldbußen bis zu 500.000 Euro. Die Mindestlohn-Hotline nimmt Beschwerden und Meldungen entgegen und beantwortet alle Fragen rund um den Mindestlohn. Sie ist montags bis donnerstags von 8 bis 20 Uhr unter der Rufnummer 030 60 28 00 28 zu erreichen. Im Jahr 2020 hat das Bürgertelefon rund 5.000 Gespräche zum Thema „Mindestlohn“ geführt. Branchen-Mindestlöhne Neben dem bundeseinheitlichen Mindestlohn gibt es je nach Branche eigene Branchen-Mindestlöhne, über die die Gewerkschaften mit den Arbeitnehmern verhandeln. Schrittweise sollen die Lohnunterschiede zwischen östlichen und westlichen Bundesländern weiter angeglichen werden. In der Pflegebranche soll beispielsweise ab dem 1. September dieses Jahres bundesweit ein Branchenmindestlohn von 12,55 – 15,40 € je nach Qualifikation gelten! Hier finden Sie eine Übersicht über Branchen-Mindestlöhne