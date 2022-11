So gibt's Geld zurück

per Mail teilen

Neun von zehn Deutschen bekommen bei der Steuererklärung Geld zurück - im Schnitt 1.027 Euro. Und für das Steuerjahr 2020 könnten es noch mehr werden, denn durch Corona und Homeoffice lässt sich mehr sparen. Wir zeigen, auf was Sie bei der Steuererklärung für 2020 achten sollten.

Wer muss eine Steuererklärung abgeben?

Nur rund die Hälfte der Arbeitnehmer ist zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet. Wer 2020 nur ein Gehalt als Arbeitnehmer bekommen hat, muss in der Regel keine Steuererklärung abgeben. Macht er es doch, hat er dafür bis Ende 2024 Zeit - und bekommt meistens Geld zurück vom Staat. Gibt es weitere Einkommensquellen (Erträge aus inländischen Vermögensanlagen ausgenommen) oder ein Einkommen aus den Steuerklassen fünf oder sechs, muss eine Steuererklärung bis zum 31. Juli 2021 eingereicht werden. Bemüht man einen Steuerberater, verlängert sich diese Frist bis Februar des darauffolgenden Jahres.

Auch wer Arbeitslosengeld oder Kurzarbeitergeld bekommen hat, ist zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet. Diese Lohnersatzleistungen sind zwar grundsätzlich steuerfrei, aber sie wirken sich durch den sogenannten Progressionsvorbehalt auf die Höhe des Steuersatzes aus, mit dem das restliche Einkommen besteuert wird.

Homeoffice: Häusliches Arbeitszimmer oder Homeoffice-Pauschale?

Wer während Corona aus dem Homeoffice gearbeitet hat, kann das steuerlich geltend machen - und damit richtig Geld sparen. Hat der Arbeitgeber Homeoffice angeordnet, beispielsweise weil keine zwei Beschäftigten gleichzeitig in einem Büro arbeiten konnten, stehen die Chancen gut, Geld mit der Steuererklärung zurückzubekommen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten.

1. Häusliches Arbeitszimmer

Wer ein häusliches Arbeitszimmer hat, spart in der Regel am meisten. Die Messlatte dafür ist aber hoch. Ein häusliches Arbeitszimmer muss ein abgeschlossener Raum sein, der zu höchstens 10% privat genutzt wird. Ein Fernseher oder eine Couch in dem Raum kann schon dazu führen, dass dieser nicht mehr als häusliches Arbeitszimmer gilt. Auch ein Durchgangszimmer oder eine Ecke im Flur reichen nicht.

Voller Kostenabzug: War das Arbeitszimmer Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit, wozu man es mindestens an der Hälfte der Arbeitstage genutzt haben muss, können die Kosten unbegrenzt abgesetzt werden. Dazu behören anteilige Miete oder Darlehenszinsen, anteilige Heizkosten, Stromkosten und alle anderen Nebenkosten.

Begrenzter Kostenabzug: Hat man weniger als die Hälfte der Tage im Homeoffice gearbeitet und war es somit nicht Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit, kann man die Kosten für das häusliche Arbeitszimmer bis zu 1.250 Euro jährlich ansetzen.

2. Homeoffice-Pauschale

Viele Arbeitnehmer mussten während des Corona-Lockdowns im Homeoffice arbeiten, ohne dafür ein häusliches Arbeitszimmer zu haben. Oft musste der Esstisch oder der Küchentisch herhalten. Um auch hier die Kosten steuerlich geltend machen zu können, hat der Gesetzgeber die Homeoffice-Pauschale beschlossen. Damit kann man für jeden Tag, den man im Homeoffice gearbeitet hat, 5 Euro steuerlich geltend machen. Das Ganze ist aber auf maximal 120 Tage im Kalenderjahr und somit 600 Euro jährlich begrenzt. Außerdem wird dieser Betrag auf die Werbungskosten-Pauschale von 1.000 Euro angerechnet, die jeder Arbeitnehmer automatisch erhält. Wichtig ist also, dass man diese erstmal überschreitet, bevor die Homeoffice-Pauschale überhaupt wirksam wird.

Im Zweifel wird man eine Bescheinigung des Arbeitgebers vorlegen müssen, um zu beweisen, dass es zumindest zeitweise keinen anderen Arbeitsplatz als das häusliche Arbeitszimmer gab. Übrigens kann natürlich nicht gleichzeitig für einen Tag die Entfernungspauschale für die Fahrt zur Arbeit und zusätzlich die Homeoffice-Pauschale geltend gemacht werden.

PC, Monitor, Drucker oder Schreibtisch - als Werbungskosten voll absetzbar

Haben Sie sich 2020 einen neuen PC, Monitor, Drucker, Schreibtisch oder Bürostuhl gekauft und nutzen diesen ausschließlich beruflich? Dann können Sie auch das in voller Höhe steuerlich geltend machen - wenn der Arbeitgeber die Kosten nicht erstattet oder ein entsprechendes Arbeitsgerät zur Verfügung gestellt hat und die Anschaffungskosten nicht höher als 952 Euro (vor der Mehrwertsteuer-Senkung) bzw. 928 Euro (nach der Mehrwertsteuer-Senkung) waren. War die Anschaffung teurer, müssen die Kosten auf drei Jahre verteilt werden. Für 2021 ist geplant, dass auch teure PCs bereits im Jahr der Anschaffung in voller Höhe von der Steuer abgeschrieben werden dürfen.

Mit dieser Sonderregelung sollte es vielen leichter fallen, die 1.000 Euro der Werbungskosten-Pauschale zu überschreiten und so von der Homeoffice-Pauschale zu profitieren. Auch Restewerte von Anschaffungen aus früheren Jahren können dann 2021 voll abgeschrieben werden.

Kosten für Kinderbetreuung

Sie mussten zeitweise eine Kinderbetreuung engagieren, damit Sie trotz Schulschließung arbeiten konnten? Wenn sie dazu jemand bei sich zu Hause beschäftigt hatten, wirkt sich auch das als haushaltsnahe Dienstleistung steuermindernd aus. In diesem Fall bekommen Sie 20% der Kosten direkt von Ihrer Steuer abgezogen - bis zu Betreuungskosten von 20.000 Euro, also einer maximalen Steuerreduzierung um 4.000 Euro. Wichtig ist, dass Sie dafür einen Beleg vorweisen können und das Honorar überwiesen haben. Barzahlung reicht nicht aus.

Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung

Damit man von Ausgaben für das Homeoffice im laufenden Jahr sofort profitiert und nicht erst mit der Steuererklärung im nächsten Jahr, kann man beim Finanzamt einen Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung stellen. Das geht ganz einfach mit folgendem Papier-Formular und kann bis November geschehen.

Dazu müssen die Ausgaben 600 Euro im Jahr betragen, wobei das Finanzsamt noch die 1.000 Werbungskosten-Pauschale anrechnet. Man muss also 1.600 Euro an Kosten nachweisen, um von der Lohnsteuer-Ermäßigung zu profitieren.

Dann berücksichtigt das Finanzamt beim Lohnsteuerabzug, den der Arbeitgeber vom Gehalt vornimmt, einen Freibetrag, und man bekommt sofort mehr netto beim Gehalt raus.