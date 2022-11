Handy weg: So verhalten Sie sich richtig

per Mail teilen

Ist das Smartphone nicht auffindbar, ist der Schrecken groß. Heutzutage speichern Smartphones oft unser halbes Leben: Termine, Adressen, aber auch private Fotos, eMails und jede Menge andere sensible Daten. Wie kann man sein verlorenes Smartphone orten oder notfalls aus der Ferne löschen?

1. Das eigene Handy anrufen

Wenn man sein Smartphone nicht mehr findet, sollte man es erstmal anrufen und klingeln lassen. Vielleicht ist es ja nur in die Sofaritze gerutscht. Das geht auch, wenn der Ton aus ist, denn oft vibriert das Gerät ja und macht so auf sich aufmerksam.

2. Smartphone orten

Sie können ein Handy über die Dienste von Android oder iOS orten lassen. Das geht bei Android-Smartphones über die Seite android.com/find und den Google-Account. Besitzer eines iPhones rufen icloud.com auf, loggen sich mit der Apple-ID ein und gehen auf Phone-Suche. In beiden Fällen bekommt man die Position des Geräts auf einer virtuellen Karte angezeigt.

Voraussetzung ist, dass auf dem Android-Gerät die Standortermittlung und "Mein Gerät finden" bzw. beim iPhone die Ortungsdienste und in den Einstellungen "Mein iPhone suchen" aktiviert sind. Außerdem muss das Gerät eingeschaltet und online sein. Bei iPhones gibt es auch die Möglichkeit, ein iPhone zu orten, obwohl der Akku vielleicht ausgefallen ist. Dazu muss aber in den Einstellungen aktiviert sein, dass das Gerät kurz vor dem Ausschalten seine letzte Position an Apple sendet. Dann wird einem auf der Karte diese letzte Position angezeigt.

Nach erfolgter Ortung könnte man das Handy auch aus der Ferne löschen lassen, um sensible Daten zu vernichten. Dazu kann man auf android.com/find auf "Daten von Gerät löschen" und beim iPhone auf icloud.com auf dem Punkt auf "iPhone löschen" klicken. Aber die Daten sind damit natürlich unwiederbringlich gelöscht. Daher sollte man dies nur machen, wenn man wirklich sicher ist, dass es in falsche Hände gefallen ist.

Man sollte auf jeden Fall regelmäßige Backups machen, denn schließlich speichert ein Smartphone heute das halbe Leben: Termine, Adressen, Fotos, eMails und vieles mehr. Was das bedeutet, wenn die Daten alle weg sind, merkt man meist erst, wenn es zu spät ist. Ein Backup kann man auch automatisieren. Dazu kann man beispielsweise eine Cloud nutzen, in die automatisch Backups gespeichert werden. Beim iPhone sind Sicherungen in der iCloud sogar voreingestellt, allerdings muss man dafür eventuell Speicherplatz auf der Cloud kaufen.

3. SIM-Karte sperren lassen

Ist das Handy unwiederbringlich weg, kann man die SIM-Karte sperren lassen. Dazu kann man seinen Mobilfunkanbieter oder die zentrale Sperrhotline 116 116 anrufen, die einen zum Sperrdienst des Anbieters weiterleitet. Dazu sollte man aber die Mobilfunknummer und die SIM-Kartennummer wissen. Beim Mobilfunkanbieter sind diese Daten hinterlegt.

4. Passwörter ändern

Von allen Diensten, die man auf dem Smartphone nutzt, und bei denen eventuell Passwörter hinterlegt sind, sollte man die Passwörter ändern. Dadurch kann man zumindest verhindern, dass jemand sich mit den Daten von dem gefundenen oder gestohlenen Smartphone Zugriff auf andere Dienste verschafft.

5. Polizei benachrichtigen

Ist man sich sicher, dass das Smartphone gestohlen wurde, sollte der Diebstahl bei der Polizei angezeigt werden. Das ist wichtig, um sich vor Kosten zu schützen, falls der Dieb mit Ihrem Smartphone telefoniert. Dazu benötigen Sie die IMEI-Nummer des Geräts. Diese International Mobile Equipment Identity Nummer identifiziert Ihr Handy eindeutig und ist häufig auf der Verpackung des Geräts, auf der Rückseite oder unter dem Akku zu finden. Am einfachsten finden Sie die Nummer, wenn Sie in der Anruf-App *#06# eingeben. Dann wird Ihnen die IMEI-Nummer angezeigt.