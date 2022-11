So funktionieren Hausnotrufe

Im Alter steigt das Unfallrisiko. Ein Hausnotrufsystem kann da für mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden sorgen. Damit können ältere Menschen oder Menschen mit einer chronischen Krankheit länger in ihrem vertrauten zu Hause bleiben.

Senioren-Notrufe – Was taugen und wie funktionieren sie?

Was, wenn ein Elternteil plötzlich auf sich allein gestellt ist, stürzt oder einen Schlaganfall bekommt und niemand da ist, der in so einem Notfall zumindest Hilfe rufen kann? Dann sollen Notrufsysteme helfen. Doch was taugen die Alarmknöpfe? Wie funktionieren sie? Und welche Alternativen gibt es? ⇨ Zum Video der WDR Servicezeit

Hausnotrufsysteme: Schneller Draht zur Hilfe

Hausnotrufsysteme geben Pflegebedürftigen, Älteren, allein lebenden Personen die Möglichkeit, sich in Notlagen bemerkbar zu machen. ⇨ Die Verbraucherzentrale RLP informiert über Funktionsweise, Leistungen und Kosten