Diebstahlschutz bei Fahrrädern

Besonders bei den teuren E-Bikes lohnt es sich, sie gut vor Diebstahl zu schützen. Da ist ein gutes Schloss wichtig, aber nicht nur das.

Welche Schlösser sind am besten?

Im Prinzip lässt sich jedes Schloss knacken, es geht nur um die Zeit, die man dazu braucht. Je länger umso sicherer. Für ein gutes Schloss sollte man 50-75 € investieren, in Risikogebieten auch mehr.

Nutzen Sie am besten ein Falt-, Bügel-, oder Kettenschloss. Die schützen besser und werden im Zahlungsfall von einigen Versicherungen auch gefordert.

Abschließen - aber richtig!

Beim Abschließen immer den Rahmen mit einem unbeweglichen Gegenstand verbinden. Optimalerweise das Hinterrad mit einem 2. Schloss ebenfalls anschließen. Das Schloss sollte möglichst eng sein, um wenig Platz zum Hebeln zu haben.

Felgen mit Schnellspanner lassen sich zwar leichter auswechseln, aber auch schneller stehlen. Prioritäten abwägen! Innovative Sicherungssysteme z.B. mit codierten Muttern sind besonders sicher gegen Teileklau.

Radwerkzeug sollte nicht am Fahrrad befestigt sein, sondern separat mitgeführt werden. Werkzeug hilft Ihnen zwar bei einer Panne, aber falsch gelagert auch den Dieben.

(Er-)Kennen Sie Ihr Fahrrad?

Immer die Rahmennummer notieren! Falls es zum Diebstahl kommt, hat man nur mit einer Rahmennummer die Chance, das Fahrrad überhaupt wieder zu bekommen. Oder noch besser, das Fahrrad codieren zu lassen. Mehr Info unter: adfc.de

Von der Polizei gibt es auch eine Fahrradpass-App: polizei-beratung.de

Bunt anmalen oder irgendwie individualisieren hilft auch, dann ist es für Diebe nicht so interessant.

Zahlt die Versicherung?

Die Hausratversicherung übernimmt in der Regel nur die Kosten für Diebstahl im Haus oder in der Garage.

Also: Eine Zusatzversicherung oder Aufstocken ist meist notwendig.