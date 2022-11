per Mail teilen

Studien belegen, dass eine pflanzliche Ernährung chronischen Krankheiten vorbeugen kann. Aber ist sie für jeden empfehlenswert? Und worauf sollte man unbedingt achten, um den Körper auch ohne tierische Produkte mit allen wichtigen Nährstoffen zu versorgen? Wir fragen Prof. Andreas Michalsen von der Charité Berlin.

ARD.de-Spezial zum veganen Leben

Vegetarier essen keinen Fisch und kein Fleisch. Veganer gehen einen Schritt weiter: Sie essen nichts, was von einem Tier stammt und meiden tierische Produkte in ihrem gesamten Lebensumfeld. Doch was bedeutet es für den Alltag, wenn schon die Daunendecke zum Problem wird? Oder ist es ganz anders: Macht uns ein bisschen Verzicht gesünder und sogar glücklicher? ARD.de geht dem Veganismus auf die Spur.