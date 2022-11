Wie gesund sind die Salate aus dem Kühlregal?

Kartoffelsalat, Nudelsalat und Eiersalat sind beliebte Beilagen zum Grillabend oder auch einfach für das schnelle Essen zu Hause. Praktisch sind die Fertigpackungen und unschlagbar günstig. Doch was steckt da eigentlich drin?

In Fertigsalaten steckt eine überraschend hohe Menge Zucker – vor allem in fett- und kalorienreduzierten Produkten, in vielen Kartoffel- und Krautsalaten. Vorsicht auch bei Werbeversprechen, denn „zuckerfrei“ bedeutet nicht komplett ohne Zucker. Bis zu 0,5% Zucker sind immerhin noch erlaubt.

Bei vielen Nudelsalaten ist Fett der Hauptbestandteil, teilweise mit fast 75%. Gemüse ist hier sehr wenig enthalten.

Unsere Tipps zum richtigen Lesen der Zutatenliste:

Absteigende Sortierung nach Gewichtsanteil: Was an erster Stelle steht ist die Hauptzutat, am Ende steht die Zutat, die am Wenigsten enthalten ist

Zusatzstoffe müssen mit Klassennamen wie Farbstoff oder Konservierungsmittel sowie der E-Nummer und ihrer speziellen Bezeichnung genannt werden: z.B. „Verdickungsmittel E412“ oder „Verdickungsmittel Guarkernmehl“

Auf Allergene muss besonders hingewiesen werden: z.B. „kann Spuren von Nüssen enthalten“ oder „enthält Nüsse“

Für Zucker gibt es vielfältige Begriffe. Auch hinter diesen Bezeichnungen versteckt sich Zucker: Laktose und andere -osen, Süßmolkenpulver, Maissirup, Stärkesirup, Malto-…, Dicksaft usw.

Was muss auf Verpackungen angegeben sein?

Hier eine Übersicht:

Lebensmittel-Kennzeichnung: Was muss drauf stehen? (Verbraucherzentrale)

Buchtipps:

Der Konsum Kompass

Katarina Schickling

Mosaik-Verlag, 2020

Hardcover für 20€

“Gut und nachhaltig leben muss nicht kompliziert sein” - sagt Katarina Schickling. Mit ihrem neusten Buch liefert sie einen praktischen Leitfaden, der Orientierung im Konsumdschungel gibt. Wie viel “Öko” steckt in Bio-Äpfeln aus Neuseeland? Welche Kaffeepads kann man guten Gewissens kaufen? Sind waschbare Windeln nachhaltiger als Öko-Wegwerfwindeln? Ob Wohnen, Körperlege, Kleidung, Essen oder Verkehr – Katarina Schickling schreibt klar, fundiert und nachvollziehbar. Ein Buch für alle, die im Alltag unkompliziert und ohne schlechtes Gewissen konsumieren möchten.

Was bedeuten die E-Nummern?

Erhältlich bei den örtlichen Verbraucherzentralen für 5,90€

(oder online bestellbar zuzüglich Versand)

Fast jedes Fertiglebensmittel enthält Zusatzstoffe. Diese Zutaten werden auf den Verpackungen oft mit den sogenannten E-Nummern angegeben. Die Lebensmittelindustrie verwendet sie unter anderem, um Produkte besser aussehen zu lassen, Qualitätsmängel zu überdecken oder die Herstellung billiger zu machen. Doch was verbirgt sich hinter Bezeichnungen wie E 948, und warum ist vom Verzehr von E 425 abzuraten? Der Ratgeber „Was bedeuten die E-Nummern?“ entschlüsselt und bewertet die mehr als 320 europaweit zugelassenen Lebensmittelzusatzstoffe.

Zusatzstoffe von A bis Z: Was Etiketten verschweigen

Udo Pollmer, Geor Schedt, Christian Niemeyer

Deutsches Zusatzstoffmuseum

Dezember 2017

Broschiert für 12,90€

Zusatzstoffe gehören nicht ins Essen - sie gehören ins Museum! Dieses Handlexikon dokumentiert die Fülle an Stoffen, die zur Herstellung unserer täglichen Nahrung genutzt werden. Viele dieser Substanzen sind mehr oder weniger gut geprüft, viele andere so gut wie nicht. Deshalb will die EU bis Ende 2020 zahlreiche der Zusätze endlich einer korrekten Prüfung unterziehen.

Einige Zusätze werden deklariert, andere, wie die Aromastoffe mit über 2.000 Substanzen, firmieren auf dem Etikett pauschal als Aroma.

Dazu kommen die Stoffe, die überhaupt nicht deklariert werden. Genannt seien hier die Enzyme, deren weit verbreiteter Einsatz in den allermeisten Fällen verschwiegen werden darf.

Doch auch die deklarierten Begriffe erfordern oft genug erhebliche lebensmittelrechtliche Kenntnisse und technologisches Verständnis, um sie richtig deuten zu können. Bisher hat sich die Lebensmittelwirtschaft nur zu gerne davor gedrückt, dem Kunden reinen Wein einzuschenken. Dieses Handlexikon soll das ändern.