Nichts schmeckt so gut, wie frisches Obst, direkt vom Baum! Nirgends hängen die Äpfel praller und die Himbeeren verlockender als in Nachbars Garten. Ein Spaziergang durch Obstbaumalleen, wilde Natur und durch den Wald - wir erklären Ihnen in welchen Fällen Sie am Wegesrand was mitgehen lassen dürfen!

Einige Städte und Kommunen beteiligen sich an dem Projekt "Essbare Stadt". Andernach in Rheinland-Pfalz war dafür einer der Vorreiter. Verbunden mit dem Stichwort sind Themen wie "urban gardening" und "Permakultur". Auch die Internetplattform "Mundraub.org" sammelt legale Fundorte und setzt sich ein für das Nutzen essbarer Landschaften. In einem Naturschutzgebiet dürfen Sie grundsätzlich nie wildwachsende Beeren pflücken! Im Wald dürfen Sie zwar Pilze sammeln, aber nur in "geringen Mengen". Das Bundesministerium für Gesundheit definiert die Menge mit einem Kilo pro Tag und Person. GettyImages - Egor Shabanov/Thanmano/MaksimYremenko/Stanislav Palamar Bild in Detailansicht öffnen Nein, Nachbars prächtiger Obst- und Gemüsegarten geht Sie nichts an! Was aber über den Zaun in Ihren Garten hängt, das "fällt" Ihnen zu! Dazu zählen auch die Früchte, die zu Boden fallen. GettyImages - Bild in Detailansicht öffnen Kaum ein Gemüse und Obst in Deutschland ist "herrenlos". Eigentümer der Pflanzen und deren Früchte ist derjenige, dem das Grundstück gehört. Auch das Fallobst darf ich nicht einfach mitnehmen. Auskunft über den rechtlichen Besitz erteilt z.B. die Untere Natuschutzbehörde oder das Grünflächenamt. GettyImages - luckyvector/Tatiana Zolotova/Maike Hildebrandt Bild in Detailansicht öffnen Wer ohne ausdrückliche Erlaubnis erntet, begeht einen Diebstahl. Und Diebstahl steht unter Strafe! Dafür gibt es unter Umständen eine Geldstrafe. Wer "gewerbsmäßig" klaut zum Verkauf und eigenem Gewinn, muss mit einer Freiheitsstrafe mit bis zu 5 Jahren rechnen. GettyImages - stalkerstudent/TopVectors Bild in Detailansicht öffnen Weiterführende Informationen: www.swr3.de/hier-ist-mundraub-erlaubt mundraub.org