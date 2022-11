So gelingt die Steuererklärung

Wer als Arbeitnehmer eine Einkommensteuererklärung abgeben muss, der hat in diesem Jahr dafür bis zum 31. Juli Zeit. Das ist zwar mühsam, aber es lohnt sich. Und Software kann beim richtigen Ausfüllen helfen.

Rund 1.000 Euro gibt es im Schnitt vom Finanzamt zurück. Die meisten, nämlich 87 Prozent bekommen eine Rückerstattung. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

Ganz kostenlos

Mit Hilfe des Programms „Elster-Formular“ https://www.elster.de/eportal/infoseite/elsterformular lassen sich nur noch dieses Jahr die Formulare statt von Hand direkt am PC ausfüllen. Nächstes Jahr gibt es die Steuersoftware der Finanzämter nicht mehr. Dabei wird nicht wirklich überprüft, ob die Angaben plausibel sind. Die Steuererklärung kann damit auch elektronisch ans Finanzamt geschickt werden. Eine Beratung gibt es nicht, dafür lässt sich das Programm komplett gratis benutzen.

Das große Hilfspaket der Software

Wer Unterstützung beim Ausfüllen braucht oder wenn die Steuererklärung doch etwas komplizierter ist, der sollte auf die bewährten Kaufprogramme für den heimischen Computer zurückgreifen. Einfache Software gibt es ab 15 Euro, die umfangreicheren kosten bis ca. 35 Euro. Dafür geben sie auch Tipps, was sich noch anzugeben lohnt, um Steuern zu sparen. Die meisten berechnen am Ende die Steuer korrekt. Und die Kosten für die Software lassen sich im kommenden Jahr von der Steuer absetzen.

Drum prüfe…

Praktisch alle Anbieter von Steuersoftware haben die Möglichkeit, dass Sie die Steuersoftware kostenlos ausprobieren können, bevor Sie sie kaufen. Erst wenn Sie die Steuererklärung mit der Software an die Finanzverwaltung schicken, müssen Sie bezahlen. Wer noch nie mit einer solchen Software gearbeitet hat, sollte verschiedene Anbieter ausprobieren und sich für einen entscheiden. Dann klappt auch die Datenübernahme im kommenden Jahr. Wer jedes Jahr wechselt, muss immer alle Daten neu eingeben. Mit einem Abo für die Software lässt sich zudem Geld sparen.

Online geht’s auch

Wer an unterschiedlichen Orten an seiner Steuererklärung arbeiten möchte oder keinen Platz auf dem Rechner hat, der kann auf Anbieter zurückgreifen, die Steuersoftware zum Nutzen über das Internet haben. So lässt sich im Büro in der Mittagspause damit beginnen und abends zu Hause dann fertig stellen. Dafür müssen Sie aber dem Anbieter vertrauen, denn Steuerdaten sind ja schon auch sensible Daten, die sorgsam verwahrt werden sollen. So sollte der Anbieter die Daten verschlüsselt auf Servern in Deutschland speichern.

Smartphone und Tablets

Nicht jeder hat noch einen PC mit Bildschirm und Tastatur, viele besitzen nur noch ein Tablet oder ein Smartphone. Auch da gibt es Apps, die bei der Steuererklärung helfen, zumindest bei einfachen Fällen. Aber der Bildschirm ist klein, und das Ausfüllen ist recht mühsam. Oft werden in einem Frage-Antwort-Spiel die Daten abgefragt. Auch damit lässt sich die Steuererklärung direkt abgeben.

Egal wie, raus damit

Mit der richtigen Software geht die Steuererklärung leichter von der Hand. Ende Juli läuft die Frist ab, es ist also höchste Zeit, die Steuererklärung anzugehen. Wenn Sie sich professionelle Hilfe holen bei einem Lohnsteuerhilfeverein oder einem Steuerberater, dann verlängert sich die Frist bis 28. Februar 2021. Werden die Fristen versäumt, werden Verspätungszuschläge fällig.