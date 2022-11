Was ist erlaubt?

per Mail teilen

Was man darf und was nicht unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland. Wir geben eine Orientierungshilfe.

„Eine Pandemie kennt keine Feiertage“, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt. Die Maskenpflicht gilt in den meisten Bundesländern erst seit einer Woche und so sind noch keine großen Lockerungen in Sicht. Es gilt weiter: Kontakte einschränken, wo immer es geht.

Die rechtlichen Vorgaben in den 16 Bundesländern sind dazu jedoch sehr unterschiedlich. Die wichtigste Regel lautet deshalb: Man muss sich vor Ort informieren, was genau möglich ist. Je länger der „Notstand“ andauert, umso genauer prüfen nun die Gerichte einzelne Gesetze und Anordnungen der Behörden.

Um sich im Detail zu informieren, hilft Ihnen die Internetseite lexcorona.de. Wissenschaftler und Juristen arbeiten gemeinsam daran, die neuesten Gesetze der Bundesländer, der Regionen und Kommunen aufzulisten und zu aktualisieren.