Podcast hören in 4 Schritten

1. Podcast-App herunterladen

Podcasts lassen sich am besten auf dem Smartphone oder dem Tablet hören. Auf einem Iphone oder Ipad von Apple ist schon eine Podcast-App vorinstalliert. Sie hat ein lila Symbol und heißt auch einfach „Podcasts“.

Sowohl bei Apple-, als auch bei Android-Geräten kann man eine kostenlose Podcast-App seiner Wahl herunterladen. Empfehlenswert sind

Procast (http://procast.coderocker.de/),

Castro oder

Overcast (https://overcast.fm/).

Für alle ARD-Podcasts gibt es die ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/).

Diese Apps sind für Iphone und Ipad im Appstore zum kostenlosen Download verfügbar. (https://www.apple.com/de/ios/app-store/).

Bei Android-Smartphones können die empfohlenen Podcast-Apps und die ARD Audiothek ebenfalls kostenfrei im Google-Playstore heruntergeladen werden. (https://play.google.com/store?hl=de)

2. Podcast suchen

In der Podcast-App kann man jetzt auf Entdeckungsreise nach den neuen Lieblings-Podcasts gehen. Jede Podcast-App hat ein Suchfeld. Wenn man schon genau weiß, was man hören will: Einfach den Namen des Podcasts eingeben und suchen. Nach bestimmten Themen stöbern ist auch möglich: Garten, Kochen, Interviews – einfach mal ausprobieren. Unter „Entdecken“ gibt es oft spannende Themenvorschläge. All diese Such-Funktionen bietet auch die ARD Audiothek.

3. Abonnieren oder einzelne Folge herunterladen

Wer keine Folge verpassen will, kann einen Podcast abonnieren. In den Podcast-Apps ist die Einstellung stets so, dass nur dann neue Folgen geladen werden, wenn man mit dem Smartphone oder Tablet im WLAN ist.

Von der Bezeichnung „Abo“ sollten Sie sich nicht verunsichern lassen: Das Abonnieren eines Podcasts aus der App bedeutet hier nur, dass Sie automatisch mit jeder neuen Folge versorgt werden und nicht immer wieder danach suchen müssen.

Wer sich nur für eine ganz spezielle Folge interessiert, kann auch nur diese herunterladen. Dazu die Einzelfolge auswählen und auf „herunterladen“ klicken. Der Download-Hinweis ist in vielen Fällen ein kleines Wolkensymbol.

4. Hören

Das Tolle am Podcast: Man kann ihn überall hören, wo man möchte – ohne, dass man im Mobilfunknetz teure Daten verbraucht. Wer die Folgen zu Hause im WLAN herunterlädt, hört Podcasts unterwegs auf seinem Gerät offline: Im Auto, in der Bahn, im Urlaub, im Garten.

Echte Podcast-Fans schwören auf Kopfhörer, weil man so noch näher dran ist an den Geschichten und Interviewgästen.