Schlechte Karten für Trickbetrüger

Trickbetrüger erbeuten in ganz Deutschland Millionen. Die Opfer sind oft ältere Menschen. Wie können Sie sich vor den falschen Polizisten, Enkeln und Neffen schützen?

Anrufe von angeblichen Verwandten oder der Polizei

Behalten Sie einen kühlen Kopf: Eine gesundheitliche Notlage, die das sofortige Bezahlen hoher Geldsummen erfordert, gibt es in Deutschland nicht. Andreas Sieverding vom LKA Niedersachsen rät: Mit der einfachen Ansage: „Moment, ich rufe gleich zurück!“ nehmen Sie den Trickbetrügern, die sich als Verwandte ausgeben, schon den Wind aus den Segeln! Bei allen anderen Sachverhalten, in denen ein Verwandter angeblich sofort Geld benötigt, ist es niemals so dringend, dass Sie sich nicht eine Stunde Zeit nehmen können, um im Familienkreis abzuklären, ob alles seine Richtigkeit hat.

Manchmal geben sich Betrüger am Telefon auch als Polizisten aus. Gut zu wissen: Die Polizei ruft niemals unter „110“ an. Wenn das geschieht, wissen Sie, dass ein Betrüger am anderen Ende der Leitung sitzt.

Fremde Menschen an der Wohnungstür

Lassen Sie niemanden in die Wohnung, den Sie nicht kennen.

Öffnen Sie die Tür nur mit vorgelegtem Sperrriegel.

Bei nicht angekündigtem Handwerkerbesuch: Vergewissern Sie sich bei der Handwerkerfirma, bei der der Mitarbeiter angeblich beschäftigt ist oder bei der Wohnungsverwaltung, ob tatsächlich ein Handwerkerauftrag vergeben wurde. Suchen Sie sich sicherheitshalber dafür die Telefonnummer selbst heraus oder rufen Sie bei der Auskunft an.

Seien Sie unhöflich!

Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt: Vergessen Sie Ihre gute Kinderstube und seien Sie ruhig unhöflich, indem Sie einfach den Hörer auflegen oder die Tür vor der Nase des Betreffenden schließen, empfiehlt Andrea Sieverding, zuständig für Opferschutz und Prävention beim Landeskriminalamt Niedersachsen. „Sie haben viel Lebenserfahrung, die Ihnen hilft, eine Sachlage zu beurteilen. Holen Sie sich Hilfe bei der Beurteilung des Sachverhalts bei Verwandten, Freunden und sehr gerne auch bei der Polizei.“

