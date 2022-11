Wanderspaß bei jedem Wetter

So packen Sie es richtig an

Damit Sie auch jederzeit gut gerüstet durch Wald und Wiesen und über die Berge kommen, empfiehlt es sich sinnvoll zu packen. Was Sie bei einer mehrtägigen Tour unbedingt dabeihaben sollten, erfahren Sie hier. So macht Urlaub und Wandern in Deutschland richtig Spaß!

Checkliste: Bekleidung Unterwäsche

T-Shirts

Socken

Seidenschlafanzug (wenig Packgewicht und -volumen)

Wanderhose (für jede Witterung im Fachhandel erhältlich)

Zipp-Off-Hose (Wanderhose mit abnehmbarem Bein)

Jacke mit Reißverschluss

wasserdichte Regenjacke und -hose

Mütze (aus schnell trocknendem Material)

Handschuhe (ein dickes und ein dünnes Paar)

Halstuch (aus Mikrofaser) Tipps vom Profi: Zwiebel-Technik: Mehrere dünne Schichten sind besser als wenige dicke. Unterwäsche, Shirts und Socken am besten aus Merinowolle nehmen. Die Wolle trocknet schnell, ist bei Nässe angenehmer auf der Haut als Baumwolle oder Sporttextilien und es entsteht kein unangenehmer Geruch. Ausrüstung stabiler und leichter Schuh

Wanderstöcke (zum Stecken, keine mit Schraubgewinde!)

Stirnlampe (alternativ eine kleine Taschenlampe)

Spikes (zum Umschnallen über den Wanderschuh)

gedruckte oder digitale (GPS) Wanderkarte

Schlafsack (für Hüttenübernachtung aus Seide, ist leicht und klein)

Rucksack (Gewicht: maximal 15 % des eigenen Körpergewichts)

Tipp vom Profi: Gesperrte Wege, geänderte Routen oder eine ausgiebige Rast können dafür sorgen, dass die Tour länger dauert und man noch in der Dunkelheit unterwegs ist. Auch bei Wanderungen im Herbst und Winter, immer eine Stirnlampe mitnehmen. Insbesondere in den Wochen nach der Zeitumstellung lässt man sich manchmal vom frühen Sonnenuntergang überraschen. Notfall-Set /Hygieneartikel kleines Notfall-Set: Pflaster, Verbandsmaterial, Wunddesinfektionsmittel, Schmerzmittel persönlich notwendige Medikamente

Sonnencreme

Duschgel (Portionspackung)

Zahnpasta

ultraleichtes Mikrofaser-Handtuch Tipp vom Profi: Hygieneartikel am besten in kleine Beutel packen. Eine Kosmetiktasche ist beim Wandern nur unnötiger Ballast. Wichtige Utensilien Mobiltelefon für Notrufe

Geld und wichtige Papiere

ausreichend Flüssigkeit in Flaschen oder eine Thermoskanne (keine Trinkblasen oder Glasflaschen)

Proviant (immer eine Notfallreserve dabeihaben, aber nur so viel wie nötig) Tipps vom Profi: Beim Proviant sollte man besonders bei kalter Witterung darauf achten, dass der Wasseranteil nicht allzu hoch ist. Eine trockene Wurst, Käse und Brot gefrieren nicht so schnell wie Obst. Bei Außentemperaturen unter 10 Grad besser einen Teil der Getränke in einer Thermoskanne transportieren. Und so wird gepackt: Gepäck im Rucksack in einzelne Tüten verpackt (eine für frische Wäsche, eine für benutzte Wäsche, eine für Sonstiges)

alles hat im Rucksack seinen festen Platz (verhindert langes Suchen)

schwere Sachen ganz nach unten

Gegenstände, die auslaufen können, kommen in die Seitentasche Tipp vom Profi: So wenig Gepäck wie möglich, jedes zusätzliche Kilogramm verringert die Freude am Wandern! Redaktioneller Hinweis: Die Packliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll als Anhaltspunkt dienen und basiert auf den Erfahrungswerten des Wanderprofis. Weitere Tipps für Wanderrouten in Deutschland: www.wanderinstitut.de www.d-wanderer.de www.wanderverband.de