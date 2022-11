per Mail teilen

(Pressestelle) - Becker Joest Volk Verlag Last Minute vegetarisch Autor Weber, Ann-Katrin Verlag: Becker Joest Volk Verlag

Allein schon die Bilder machen Lust, diese Rezepte auszuprobieren. Dazu verspricht das Buch, dass alles in 10-20 Minuten nachmachbar ist.- Ein ideales Geschenk für alle, die sich frisch und gesund ernähren wollen, gern mal ausprobieren und aber keine Zeit haben, den ganzen Tag in der Küche zu stehen. 90 verschiedene Rezepte, eingeteilt in Kategorien wie Knackiges, Leichtes, Aufstriche, Pestos, Stullen aber auch Süßes.