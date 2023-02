Kirschtarte mit Quarkblätterteig

per Mail teilen

Rezeptautor/Rezeptautorin: Anne Barns

Quark-Blätterteig:

250 g Mehl

250 g kalte Butter, gewürfelt

250 g Quark

50 g Puderzucker

1 Prise Salz

Kirschfüllung:

750 g Kirschen (süß oder sauer), entsteint

500 ml Kirschsaft

1 Pck Vanillepuddingpulver ODER 40 Gramm Stärke

150 g Zucker

1 Pck Vanillezucker

Topping:

1 Eigelb

2 EL brauner Zucker

Alle Zutaten für den Teig schnell zusammenkneten, so dass ein geschmeidiger Teig entsteht. Ich lasse das meine Küchenmaschine erledigen.

Nicht wundern, der Teig ist relativ weich, lässt sich aber gut verarbeiten.

Auf bemehlter Arbeitsfläche zu einem Quadrat, etwa 40cmx40cm ausrollen. Die linke Hälfte und die rechte jeweils in die Mitte falten. Den Teig zusammenklappen. Und nun die obere Hälfte in die Mitte klappen und die untere darüberlegen. Am Ende sollte ein kleines zusammengefaltetes Quadrat entstehen.

Wieder auf eine Größe von 40x40cm ausrollen Den Vorgang noch zweimal wiederholen.

Im Kühlschrank mindestens 2 Stunden ruhen lassen!

In der Wartezeit die Kirschfüllung zubereiten:400 ml Kirschsaft mit dem Zucker, dem Vanillezucker und den Kirschen erhitzen und etwa 5 Minuten köcheln lassen.

Das Puddingpulver mit den restlichen 100 ml Kirschsaft verrühren und in die Kirschen geben. Aufkochen lassen, gut umrühren und abkühlen lassen.

Wenn der Teig gut gekühlt ist, Ofen auf 180 Grad Ober/Unterhitze vorheizen.

2/3 des Teiges rund ausrollen und eine gefettete Tarteform damit auskleiden. Die Kirschmasse hineingeben.

Den restlichen Teig ausrollen, in Streifen schneiden und in Gitterform auf den Kuchen legen.

Mit einem verquirlten Eigelb bestreichen und dem braunen Zucker bestreuen.

Etwa 40 Minuten bei Ober/Unterhitze backen.