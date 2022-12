per Mail teilen

Kleckernde Kerzen können wirklich nerven. Haushaltsexpertin Bianca Schuster verrät uns einfache Tipps, wie wir Wachsflecken wieder los werden.

Wachs lässt sich entweder durch Hitze oder Kälte entfernen. Welche Variante den Erfolg bringt, ist vom Material abhängig.

Wichtig ist, dass das Kerzenwachs vor dem Entfernen hart geworden ist. Daher nicht schon vorher versuchen es zu entfernen, dadurch entstehen Schlieren oder es zieht tiefer ins Gewebe der Textilien ein.

Kerzenwachs entfernen: mit Kälte

Von Textilien lässt sich Kerzenwachs am besten mithilfe von Kälte entfernen. Bei kleineren Gegenständen eignet sich das Gefrierfach. Die Serviette, den Tischläufer oder das Glas für mind. 20 Minuten hineinlegen. Das Wachs zieht sich durch die Kälte zusammen und lässt sich im Anschluss einfach abheben.

Bei größeren Gegenständen kann man dafür auch ein Eispray verwenden. Den Wachsfleck damit großzügig einsprühen und mit einem stumpfen Gegenstand ablösen. Niemals spitze oder scharfkantige Gegenstände wie ein Messer nehmen, beim Ablösen könnte sonst der Stoff beschädigt werden.

Kerzenwachs entfernen: mit Wärme

Zurückgebliebene Schlieren können dann mithilfe eines Bügeleisens und Löschpapier entfernt werden. Das Bügeleisen auf die kleinste Stufe stellen, Löschpapier unter und auf den Wachsfleck legen und darüberbügeln. Dabei das Löschpapier immer wieder verrutschen. Ist das Wachs entfernt, können die Textilien ganz normal gewaschen werden.

Ab einer Temperatur von 65°C schmilzt Kerzenwachs. So lassen sich Wachsreste in Gläsern auch durch Hinzugeben von heißem Wasser lösen und entfernen. Das kochende Wasser ins Glas geben, warten bis sich das Wachs löst und anschließend durch ein Sieb mit Küchenpapier abgießen.

Niemals so in den Ausguss gießen oder in der Spülmaschine reinigen! Die Wachsreste verstopfen sonst die Siebe und Abflüsse, wenn sie erkalten.

Hat man mehrere oder sehr große Gegenstände wie z.B. Kerzenständer aus Metall, können diese auch im Backofen „entwachst“ werden. Wichtig ist, dass alle Gegenstände hitzebeständig sind.

Dafür den Backofen auf 70°C einstellen, den Backrost mit Backpapier oder einem alten Baumwolltuch auslegen und den Gegenstand / die Gegenstände kopfüber daraufstellen. Nach 5 Minuten ist das Wachs geschmolzen, mithilfe von Topfhandschuhen den Kerzenständer herausnehmen und letzte Wachsreste mit einem Küchenpapier entfernen.

Ich wünsche allen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit ohne Wachsflecken!