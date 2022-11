Jodeln auf dem Hochfelln

Der Hochfelln ist neben der Kampenwand der Aussichtsberg im Chiemgau. Dort oben liegt einem bei gutem Wetter der Chiemsee zu Füßen. Wir fahren mit der Gondelbahn rauf und treffen oben Jodelkönig Joseph Ecker.

Er gibt Jodelseminare und zwar nicht nur in Bayern, sondern auch im Taunus und in Norddeutschland. Am liebsten aber auf seinem Hausberg, dem Hochfelln, denn Jodeln kann man am besten draußen. Evtl. kehren wir mit ihm auch in einer Alm ein. Der Hochfelln ist zudem eine gefragte Hochzeitslocation, auch in der Gondel kann man sich das Ja-Wort geben.