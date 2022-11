Jeden Tag ein bisschen mutiger

per Mail teilen

(Pressestelle) - Mutmuskeltraining Autor Tanja Peters Genre: Ratgeber Verlag: dtv ISBN: 978-3-423-34942-0

Unser Alltag ist kompliziert, die Anforderungen des Lebens hoch - es drohen Veränderungen, Absagen, Krankheiten und Verluste, die Angst findet täglich neue Möglichkeiten. Was da hilft? Das Mutmuskeltraining von Tanja Peters - sozusagen ein Fitnessratgeber fürs Herz! Denn auch hier macht Übung die Meister*In und so erklärt sie nicht nur die psychologischen Hintergründe, sondern gibt auch in vielen praktischen Übungen Ansätze für eine tägliche Umsetzung trotz möglicher Ängste mutiger Selbstverantwortung zu übernehmen!