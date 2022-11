Ist teures Öl immer das bessere?

Öl ist unser stetiger Begleiter in der Küche – beim Braten, für den Salat oder in den Nudeln. Wir sagen Ihnen, welche Öle Sie in der Küche brauchen und ob teures Öl wirklich immer das bessere ist.

Öle gibt es viele – aber wir brauchen eigentlich nur zwei

Ein kaltgepresstes (und natives) Öl für die kalte Küche: Für Salate, oder zum drüberträufeln über Suppen und warme Speisen. Das sind zum Beispiel Olivenöl oder Leinöl. Diese Öle sind gesünder und geschmacksintensiver als andere Öle. Das Leinöl bekommt wegen seiner hohen Mengen an Omega-3-Fettsäuren noch einen Extrapunkt. Ein raffiniertes Öl für die warme Küche: Das können Oliven- oder Rapsöle sein, die super zum Braten genommen werden können (Öl hält Hitze aus), und außerdem geschmacksneutral sind. Auch Sonnenblumenöl ist hier möglich, das hat aber eine ungesündere Fettsäurezusammensetzung als die anderen genannten Öle. Deshalb Sonnenblumenöl eher sparsam einsetzen oder zum Beispiel eher beim Backen verwenden.

Nice to have: Erdnussöl / Walnussöl / Chilliöl / Kürbisöl… – Optional für den Geschmack oben drauf okay – rein gesundheitlich aber nicht nötig, wenn die handvoll Nüsse am Tag auf dem Speiseplan steht und Oliven-, Raps- und Leinöl genutzt werden. Und allgemein gilt: Eher sparsam mit Öl umgehen – gut für die Gesundheit und den Geldbeutel. Oft geht Essen auch ohne Öl, z.B. Pancakes in beschichteten Pfannen.

Und ist teuer jetzt besser?

Nicht pauschal! Denn richtig teures Öl aus besonderen Regionen mit allerlei Schnickschnack ist nicht unbedingt gesünder. Ein Kriterium ist aber „Bio“. Denn bei Bio-Ölen kann man sicher sein, dass keine Pestizide und Zusatzstoffe genutzt werden – gut für uns und auch für die Umwelt. Außerdem sollte man darauf schauen, wofür man das Öl verwendet. Beim täglichen Salat kann das Bio-Öl glänzen, bei Backaktionen hier und da tut es auch das billigere Öl.

Nativ extra, raffiniert, kaltgepresst – was heißt das eigentlich?

Kaltgepresst, auch fast gleichzusetzen mit nativ → werden bei unter 40°C gepresst, enthalten viele gute Inhaltsstoffe, schmecken intensiv nach dem Produkt, woraus sie gemacht sind, haben kräftige gelb/grüne Farbe.

Nativ extra → bezeichnet die beste Kategorie beim Olivenöl, also ein sehr reines Öl. Wurde in keinster Weise geröstet oder mit Dampf behandelt.

raffiniert → heißgepresst und hitzestabil gemacht, können zum Anbraten genommen werden, sind immer geschmacksneutral und deutlich heller als kaltgepresste Öle, Nachteil: Transfettsäuren und deshalb möglichst wenig nutzen.

Siegel der Herkunft: einmal g.U. = geschützte Ursprungsbezeichnung oder auch DOP im Italienischen/Spanischen, was bedeutet, dass alle Schritte der Herstellung und Verarbeitung in dieser Region stattgefunden haben. g.g.A. = geschützte geografische Angabe oder auch IPG/PGI, was bedeutet, dass ein Schritt der Herstellung in der Region stattgefunden hat. Ist die Frage, was mir persönlich wichtig ist. Empfehlenswert natürlich eher, dass alles in einer Region stattfand, weil es dann auch weniger Kilometer hinter sich hat.



Öl richtig lagern: Dunkel und kühl

Öle am besten dunkel und kühl lagern, Leinöl auch gerne im Kühlschrank. Wenn ein Öl schon längere Zeit offen steht, auf die Sinne verlassen: wenn es ranzig schmeckt oder riecht eventuell entsorgen. Apropos entsorgen: Öl nicht im Spülbecken runterspülen. Lieber in eine Flasche füllen und im Restmüll entsorgen, bzw. ins alte Katzenstreu geben und damit in den Restmüll tun. Ganz kleine Mengen in der Pfanne kann man abspülen.