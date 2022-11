Kreuzotter: 50 - 70 cm, kommt in Sachsen vor, in den deutschen Mittelgebirgen entlang der deutsch-tschechischen Grenze, in Bayern und in Baden-Württemberg. Sie bevorzugt kühlere Gebiete in Höhenlagen. Ihr Biss ist giftig, es besteht allerdings keine Lebensgefahr für den Menschen. Nach einem Biss nicht aussaugen oder abbinden, man hat wirklich viel Zeit um einen Arzt aufzusuchen. Das gilt auch für die ...

IMAGO Imago/Christoph Bosch -

