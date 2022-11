Hamamelis-Deo

Ein Deo mit Hamamelis ist eine Variante des selbstgemachten Deos, die auch für sensible, sehr empfindliche Haut geeignet ist. Denn Hamamelis sorgt mit seiner entzündungshemmenden und juckreizstillenden Wirkung für entspannte eine Achselhaut. Aber auch hier gilt wieder: es ist so einfach herzustellen, so easy kann man es gar nicht kaufen.

Das brauchen sie: 200 ml Hamameliswasser (bekommt man in der Apotheke oder im Internet). Die Flüssigkeit sollte auf jeden Fall klar sein (manchmal wird auch unter diesem Namen ein Wurzelextrakt verkauft, dieses ist jedoch dunkelbraun)

6 ml Odex HT (NCI: Zinc Ricinoleate, Tetrahydroxypropyl Ethylenediamine, Laureth 3, Propylene Glycol)

eine 250 ml Sprühflasche So geht's:

Füllen Sie beide Zutaten in die 250 ml Sprühflasche und schütteln Sie alles gut durch, fertig! Anwendung und Haltbarkeit: Es lässt sich wie ein normales Deo verwenden. Es hält ca. 8 Wochen.