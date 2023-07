So erkennen Sie gutes Eis!

per Mail teilen

Tipp 1: Eisdiele genau anschauen

Wenn Sie eine Eisdiele das erste Mal sehen, achten Sie auf das Erscheinungsbild: Sieht sie gepflegt aus und sauber? Werden echte Blüten oder Lebensmittel als Dekoration für das Eis verwendet? Wenn Sie diese beiden Fragen mit „Ja“ beantworten können, ist das schonmal ein gutes Zeichen.

Tipp 2: Lieber natürlich als grell und leuchtend

Schauen Sie sich die Farbe der Eissorten an: Sind diese eher quietschblau und grasgrün anstatt erdbeerrot und mangogelb, ist es wahrscheinlich, dass weniger natürliche Zutaten verwendet werden. Deshalb: Je natürlicher ein Eis aussieht (auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick das weniger spektakuläre Eis ist), desto besser.

Tipp 3: Hohe Türme meiden!

Wenn das Eis bis an die Decke gestapelt ist sieht das zwar meist gut aus, das ist aber kein Zeichen für Qualität. Oft werden mehr Zutaten als nötig verwendet, um das Eis so hoch zu stapeln.

Übrigens ...

Viele Eisdielen geben Ihnen auch einen kleinen Löffel Probier-Eis, wenn Sie nett danach fragen. So können Sie sich auch in Ruhe überlegen, welche Eissorte es denn heute sein soll. Und am Ende hilft nur: Ausprobieren, bis man seine Lieblingseisdiele gefunden hat!

Für die Zeit zwischen den Eisdielenbesuchen