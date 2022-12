Gewürztee für die schlanke Linie

Bestimmte Tee-Zusätze helfen uns ganz natürlich, den Hunger etwas zu bremsen und die Lust auf Süßes einzudämmen. Gleichzeitig kurbeln sie auch den Stoffwechsel an - was will man mehr?

Pu-Erh-Gewürztee Für 2 Personen 1 Stück frischer Galgant (ca. 15 g),

2 grüne Kardamomkapseln,

1/2 Zimtstange,

1 kleine getrocknete Chilischote,

1/2 Vanilleschote,

125 ml Milch,

2 TL Rohrohrzucker,

3 TL Pu-Erh-Teeblätter,

gemahlener Zimt zum Bestäuben Zubereitung: 30 Minuten

1. Den Galgant schälen und in dünne Scheiben schneiden. Die Kardamomkapseln aufbrechen, die Samen herauslösen und mit der Zimtstange im Mörser grob zerstoßen. 2. Galgant, Kardamom und Zimt mit der Chilischote und der aufgeschnittenen Vanilleschote in einen Topf geben. Mit 400 ml Wasser auffüllen, aufkochen und alles bei milder Hitze offen 10 Minuten ziehen lassen. 3. Milch und Zucker zufügen, einmal aufkochen lassen, dann vom Herd nehmen. Die Pu-Erh-Teeblätter dazugeben, 3-4 Minuten ziehen lassen, dann den Tee durch ein Sieb gießen. Nochmal aufkochen und in Tassen füllen. Nach Belieben mit Zimt bestäuben. BITTE spätestens nach dem Mittagessen trinken , da durch das enthaltene Koffein eine aufputschende Wirkung zu erwarten ist. Hinweis: Den Tee bitte nur kur-mäßig anwenden - bis maximal 6 Wochen. Mate-Tee-Punsch Für 2 Personen 1/2 Bio-Zitrone,

1 Stange Zimt,

1 TL getrocknete Hauhechel,

2 TL grüner Mate-Tee,

200 ml weißer Traubensaft Zubereitung: 20 Minuten 1. Die Zitrone heiß waschen, abtrocknen und dünn schälen (ohne die weiße Haut), die Zimtstange halbieren. Zitronenschale, Zimt, Hauhechel und Mate-Tee in einem Topf mit dem Traubensaft und 200 ml Wasser aufkochen. Zugedeckt bei milder Hitze 10-15 Minuten ziehen lassen. 2. Den Punsch erneut aufkochen, den Zucker unterrühren und mit 1-2 EL Zitronensaft abschmecken. Den Punsch auf zwei hitzebeständige Gläser verteilen. Sofort servieren. BITTE spätestens nach dem Mittagessen trinken, da durch das enthaltene Koffein eine aufputschende Wirkung zu erwarten ist. Hinweise: Den Tee bitte nur kur-mäßig anwenden - bis maximal 6 Wochen. Gerne auch kalt trinken, da die Wirkung dann sogar noch verstärkt wird.