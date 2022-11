Gesunde Kraftpakete frisch vom Strauch

per Mail teilen

Beeren haben wenig Kalorien, viel Vitamin C und wichtige Mineralstoffe wie Kalium, Eisen und Magnesium. Täglich eine Portion Beeren hilft, Entzündungen im Körper zu hemmen.

Von Ende Mai bis Ende Oktober können Beeren in Deutschland frisch vom Strauch geerntet werden. So kommen sie reif und ohne lange Transportwege in den Handel oder auf den Wochenmarkt.

Tipps: