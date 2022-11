Geschmacksverstärker - geht das auch natürlich?

Leckere Tiefkühl-Pizzen, vegetarische Würstchen, fixe Fertigsaucen - oft stecken in diesen Lebensmitteln einige Geschmacksverstärker. Diese verstecken sich oft hinter Begriffen, hinter denen wir sie nicht erwarten. Zusammen mit der Journalistin und Ernährungsexpertin Katarina Schickling klären wir, hinter welchen Wörtern sich Geschmacksverstärker verstecken und wie man sich mit natürlichen Zutaten den Geschmack ganz ohne Chemie ins Essen holen kann.

Buchempfehlungen

1. Für alle, die wissen wollen, was sie einkaufen

Herder Verlag -

Besser Einkaufen - der Lebensmittelratgeber für kritische Verbraucher

Katarina Schickling

Herder-Verlag, 2018

Taschenbuch für 20 €

„Ein Wegweiser durch den unübersichtlichen Dschungel aus Lebensmittelvorschriften, Tierhaltungs- und Produktionsbedingungen, Handelsstrukturen und Herkunftsquellen bei Nahrungsmitteln“ - so beschreibt Katarina Schickling ihr Buch. Denn: Was im Supermarkt die gesündeste und nachhaltigste Wahl ist, ist oft vor lauter Informationen und Siegel oft schwer zu erkennen. Katarina Schickling erklärt in ihrem Buch, wie Verbraucher*innen hinters Licht geführt werden, welchen Siegeln wir vertrauen und wie wir die Zutatenliste besser verstehen können. Ein gutes Buch für alle, die gerne mehr darüber erfahren, was da täglich in unserem Einkaufskorb landet.

2. Für alle, die tiefer in die Tricks der Industrie eintauchen wollen

Verbraucherzentrale NRW -

Lebensmittel-Lügen - Wie die Food-Branche trickst und tarnt

Claudia Weiß, Birgit Klein, Andrea Schaff, Janina Löbel

Verbraucherzentrale NRW, 2016

Taschenbuch für 5 €

In der Rindfleischsuppe ist kein Rindfleisch und der Erdbeerjoghurt hat auch noch nie eine echte Erdbeere gesehen - Produktangaben auf Lebensmitteln können ziemlich in die Irre führen. Dieser Ratgeber schaut, hinter welchen Produkten sich Mogelpackungen verstecken oder wo der Tierschutz gar nicht so groß ist, wie es die Verpackung vorgibt. Ein Buch für alle, die mehr über die Tricks der Lebensmittelindustrie erfahren und diese in Zukunft erkennen und umgehen wollen.

3. Für alle, die es ganz genau wissen wollen

Deutsches Zusatzstoffmuseum -

Zusatzstoffe von A bis Z - was Etiketten verschweigen

Udo Pollmer

Deutsches Zusatzstoffmuseum, 2017

Taschenbuch für 12,90 Euro

Ein Handlexikon, das Licht in den Dschungel des Etikettenschwindel bringen will. Unzählige Stoffe finden sich in unsern Lebensmitteln - und in diesem Buch. Von Konservierungsmitteln, Trennmitteln über Lagergase: alle Stoffe werden erklärt und analysiert. Denn: Viele dieser Substanzen sind nur mehr oder weniger gut geprüft, andere so gut wie gar nicht. Ein Buch für alle, die noch tiefer in die Welt der Zusatzstoffe eintauchen wollen.