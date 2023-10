Welcher Fleischsalat schmeckt am besten?

per Mail teilen

Fleischsalat ist ein beliebter Brotaufstrich und das trotz der bekanntermaßen vielen Kalorien. In unserer Geschmacksprobe fanden unsere Tester heraus, dass es zwischen den im Supermarkt angebotenen Produkten große Unterschiede gibt.

Fleischsalate in der Geschmacksprobe

Homann, Metzger Fleischsalat, 200g/ca. 1,79 Euro

Rewe Beste Wahl, Delikatess Fleischsalat, 200g/ca. 1,19 Euro

Chef Select (Lidl), Delikatess Fleischsalat, 400g/ca. 1,19 Euro

Feinkost Popp, Feinster Fleischsalat, 200g/ca. 1,89 Euro

Kühlmann, Fleischsalat, 200g/ca. 2,99 Euro

Die Tester

André Karpinski, Chef der Kölner Cateringfirma Kaiserschote.

Olaf Goebbels, Kult-Köbes, gelernter Koch und Betriebsleiter des Traditionsbrauhauses „Kölsche Boor“ in Köln.

Sandra Hamacher, bekennender Fleischsalat-Fan aus Hürth.

Die Testmethode

Bei unserer Geschmacksprobe handelt es sich um eine Blindverkostung.

Die Testergebnisse

Metzger Fleischsalat von Homann

Viel Fleisch und viel Gurke zu sehen - das stimmt André Karpinski hoffnungsfroh. Das Fleisch sei zudem gut geschnitten, nicht geraspelt, ergänzt Kult-Köbes Olaf Goebbels, er erkennt „schöne Stücke“. „Es ist auch nicht zu viel Sauce drin, da schwimmt nix“, führt André Karpinski weiter aus.

„Von der Konsistenz her angenehm, die Gurken haben Biss“, lobt Olaf Goebbels. Mit der Würzung sind unsere Tester allerdings nicht einverstanden. Sandra Hamacher ist dieser Fleischsalat schlichtweg zu süß, der Kult-Köbes vermisst Säure im Salat.

Delikatess Fleischsalat von Rewe Beste Wahl

„Hier ist ordentlich Fleischwurst drin und ich sehe die Gurken“, freut sich Sandra Hamacher nach dem ersten Blick. „Das macht alles einen knackigen frischen Eindruck“, ergänzt sie.

Bei der Geschmacksprobe geht die Begeisterung jedoch deutlich zurück.

„Also der Geschmack ist flach“, moniert André Karpinski. Weder die Gurke noch die Wurst seien deutlich zu schmecken. Zudem fehlen Gewürze, kritisiert Sandra Hamacher.

Delikatess Fleischsalat von Chef Select (Lidl)

Bei diesem Produkt gehen die Meinungen unserer Tester weit auseinander. „Jetzt sind wir in der Abteilung: Ganz viel Mayonnaise“, kritisiert der Betriebsleiter vom „Kölsche Boor“. Auch Sandra Hamacher findet, dass hier die Mayonnaise wesentlich dicker und fester ist - für sie allerdings eher ein Qualitätsmerkmal. Während sie den Männern viel zu dominant daherkommt, liebt Sandra Hamacher gerade die „gehaltvolle und fettige“ Mayo.

Den recht stark gepökelten Geschmack der Fleischwurst schätzt sie - für die anderen Tester ein Minuspunkt.

Feinster Fleischsalat von Feinkost Popp

Dieser Fleischsalat macht auf unsere Tester keinen guten Eindruck. „Das sieht alles so ein bisschen gefleddert, geschreddert aus“, beschwert sich Sandra Hamacher über die Vielzahl kleiner Stücke. Bei der Geschmacksprobe kommt dieses Produkt ebenfalls nicht gut an. „Sehr, sehr kompakt. Insgesamt so eine Masse auf der Zunge“, bemängelt der Caterer die Konsistenz. Der Kult-Köbes kritisiert den eher „dumpfen“ und „muffigen“ Geschmack.

Fleischsalat von Kühlmann

Perfekte Optik: Die dicken Wurststreifen sprechen unsere Tester an. Für Sandra Hamacher sieht der Fleischsalat aus wie der ihres Metzgers. Auch geschmacklich punktet das Produkt: die Fleischwurst hat „einen guten Biss“ (Hamacher) und die Gurke ist „schön knackig“ (Goebbels).

Brauhausleiter und Caterer loben die Mayonnaise, weil sie leicht und frisch schmeckt und sich im Geschmack zurückhält. „Sehr leckerer herzhafter Fleischsalat“ bekräftigt der Leiter des Brauhauses.

Der Testsieger

André Karpinski und Olaf Goebbels votieren für den Fleischsalat von Kühlmann. Der Testsieger habe eine „ausgewogene Mayonnaise, Fleischwurst mit Biss und Gurke mit einer schönen Säure“ resümiert der Kult-Köbes.

Sandra Hamacher dagegen sieht den Fleischsalat von Lidl vorne, vor allem wegen der reichhaltigen Mayonnaise.