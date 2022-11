Geschenke verpacken mit Papierresten

Die ersten Geschenke sind gekauft, jetzt geht's ans Einpacken. Patricia Morgenthaler hat originelle Ideen, wie man sparsam und mit Resten einpackt.

Verpacken mit Tapetenresten

Privat - Patricia Morgenthaler

Material

Tapetenreste

Geschenkband oder Wollreste

Reagenzglas

Blüten- und Beerenzweige

Kleine Baumkugeln

Schere

Klebestreifen

Heißkleber oder Klebstoff

So geht's:

Das Papier um die Flasche legen und ca. 2-3 cm Papier am Flaschenboden überstehen lassen. Das Papier mit Klebstreifen fixieren. Nun den überstehenden Papierrand ca. 2-3 cm in regelmäßigen Abständen einschneiden. Den Flaschendurchmesser auf einem Stück Tonkarton aufzeichen und ausschneiden. Die Abschnitte nach innen klappen und den Tonkarton-Kreis aufkleben. Das Reagenzglas mithilfe von Kordel oder Wolle an der Flasche fixieren. Dafür die Flasche und das Reagenzglas fest mit Kordel umwickeln und gut verknoten. 1-2 Baumkugeln an der Kordel befestigen. Das Reagenzglas mit Wasser befüllen und die Blüten hineinstellen.

Verzieren mit Papierresten

Material

Geschenkpapierreste

Weißer Filzstift

Klebestift

Kordel

Schere

So geht's:

Aus Geschenkpapierresten unterschiedlich große Kreise als Weihnachtskugeln ausschneiden und auf das Geschenk in verschiedenen Höhen aufkleben. Eine Kordel um das Geschenk legen und zu einer Schleife binden. Mit einem Filzstift Schleifenbänder an die Weihnachtskugeln malen und zusätzlich noch Sterne oder Sternflocken aufmalen.

Rosette aus Papierresten

Material

Geschenkpapierreste

Tonkartonrest

Kleiner Stern

Klebstoff

Schere

So geht's:

Zwei gleich große Papierstücke im Zickzack falten. Anschließend die Papierstücke jeweils in der Mitte knicken und die Enden aufeinander kleben. Nun werden beide Papierstücke zusammengeklebt und zu einer Rosette aufgefächert. Die Enden miteinander verkleben. Aus Tonkarton einen Kreis ausschneiden und auf die Rosette kleben. Mit einem kleinen Stern zusätzlich verzieren und die Rosette anschließend auf dem Geschenk mit Klebstoff fixieren.

Weitere Ideen von Patricia Morgenthaler finden Sie hier:

http://homemadebypatricia.de/

https://www.facebook.com/patriciamorgenthaler.de/

http://www.patricia-morgenthaler.de/