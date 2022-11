Gebrauchte PCs und Handys kaufen

So gut wie neu?

Der Markt für gebrauchte Multimedia-Geräte boomt. Das liegt nicht nur an der Nachhaltigkeit, sondern auch an den Lieferengpässen, die es derzeit überall bei Neuware gibt. Schuld sind der Chipmangel und die Rohstoff-Knappheit nach Corona. Dabei fallen immer wieder Begriffe wie „generalüberholt“, „refurbished“ und „B-Ware“ und „Versandrückläufer“ und sorgen für Verwirrung. Was sind die Unterschiede und worauf sollte man achten?

B-Ware B-Ware hat häufig kleinere Mängel schon vom Werk aus. Auch kann die Verpackung beschädig sein. In diesem Fall handelt es sich um Neuware, die lediglich äußere Mängel hat. B-Ware können aber auch Versandrückläufer sein. Versandrückläufer Bei Versandrückläufern wurde die Verpackung geöffnet und das Gerät benutzt. Schutzfolien sind entfernt. Wenn Gebrauchsspuren sichtbar sind, sollte das dabeistehen. Wenn die Ware bereits benutzt wurde, handelt es sich rechtlich gesehen um keine Neuware mehr. Refurbished oder generalüberholt Refurbished sind generalüberholte Geräte, die oft direkt beim Hersteller oder von qualifizierten Händlern aufgearbeitet wurden. Sie können älter sein, aber technisch und optisch einwandfrei. Oft wurden defekte Teile ausgetauscht, auch der Akku kann neu sein. Diese Geräte sind häufig neuwertig oder so gut wie neu, aber eben keine Neuware. Gewährleistung und Garantie bei Gebrauchtgeräten Bei Neuware gilt die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten. Die gilt auch bei B-Ware, wenn diese noch nicht benutzt wurde. Bei Gebrauchtware kann der Händler die Gewährleistung auf ein Jahr begrenzen. Viele Händler geben aber sogar eine Garantie, die wesentlich länger ist und den Umfang der gesetzlichen Gewährleistung übersteigt. Darauf sollte man achten.