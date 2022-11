Gasanbieter einfach wechseln

per Mail teilen

Der Gaspreis ist so hoch wie nie. Verbrauchern, die mit Gas heizen, könnte ein teurer Winter bevorstehen. Wer den Gasanbieter wechselt, kann unter Umständen mehrere hundert Euro im Jahr sparen.

Wer kann den Gasanbieter wechseln?

Wer noch nie den Gastarif gewechselt hat, wird höchstwahrscheinlich zum teuren Grundtarif versorgt. Dann kann sich ein Tarifvergleich in jedem Fall lohnen. Entweder man sucht beim Grundversorger, also den örtlichen Gaswerken, einen günstigeren Tarif, oder man wechselt zu einem ganz anderen Anbieter. Das ist für die meisten deutschen Haushalte möglich. Es gibt ganz wenige Tarifzonen, in denen ein Wechsel weg vom Grundversorger nicht möglich ist. Aber auch dann kann man mit dem örtlichen Anbieter über einen günstigeren Tarif sprechen.

Wie gehe ich vor, wenn ich den Gasanbieter wechseln will?

Zunächst sollte man sich einen neuen Tarif aussuchen. Dazu gibt es zahlreiche Tarifvergleiche im Internet. Der neue Anbieter übernimmt in der Regel die Kündigung beim alten Anbieter. Hat der Gasanbieter eine Preiserhöhung angekündigt, hat man ein Sonderkündigungsrecht. Ansonsten sollte man wissen, wie lange die Kündigungsfrist beim alten Anbieter ist.

Wichtig ist, ob man sich einen Tarif mit Neukundenbonus oder einen Tarif ohne Bonus aussuchen will. Tarife mit Neukundenbonus sind häufig im ersten Jahr günstiger, danach aber eventuell sogar teurer als Tarife ohne Bonus. Wer sich für einen Tarif mit Neukundenbonus entscheidet, darf daher nicht vergessen, diesen rechtzeitig zu kündigen.

Was passiert, wenn beim Wechsel irgendetwas schief geht? Sitze ich dann im Kalten?

Sollte beim Vertragswechsel ein Problem auftreten, fließt das Gas ganz normal weiter. Die Versorgung über die Leitung kommt ja weiterhin vom örtlichen Gasversorger. Niemand muss befürchten, im Kalten zu sitzen, wenn sich der Vertragswechsel verzögert.

Gibt es auch nachhaltige Gas-Tarife?

Wer Wert auf Nachhaltigkeit setzt, kann auch auf Biogas-Tarife setzen. Allerdings strömt in deutschen Leitungen viel zu wenig Gas aus Biogas-Anlagen, um eine vollständige Versorgung mit Biogas gewährleisten zu können. Daher erhält man immer eine Mischung aus Biogas und konventionellem Gas. Eine andere Möglichkeit ist, einen Anbieter zu wählen, der sogenannte Klimatarife anbietet. Dabei erhält der Verbraucher konventionelles Erdgas, aber der Anbieter unterstützt im Gegenzug Klimaschutzprojekte wie das Aufforsten von Wäldern.

Weiterführende Links:

www.finanztip.de/gaspreisvergleich

www.verbraucherzentrale.de/so-finden-sie-den-passenden-strom-oder-gastarif

www.verbraucherzentrale.de/so-laeuft-der-anbieterwechsel-bei-strom-und-gas-ab