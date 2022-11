Frischekick Rouge

per Mail teilen

Rouge zaubert einen wunderschönen Teint! Durch Rouge wirkt das Gesicht jugendlicher, praller und frischer. Damit unsere „Apfelbäckchen“ schön und natürlich aussehen, hat unser Visagist Luis Huber Tipps und Tricks zum richtigen Auftragen von Rouge.

"Blush it like it's hot"

Rouge (auch Blush genannt), hilft fahler Haut wieder zu erstrahlen! Die Trendfarben sind sanfte Pfirsich- bis Korall-Töne – super für helle Augen und helle Hauttöne. Aber auch gebräunte Haut sieht damit richtig gut aus! Die Trendfarbe passt also zu allen Hauttypen.

1. Cremerouge

Der Frischekick in flüssiger Form eignet sich perfekt bei reiferer und trockener Haut, denn: Cremerouge setzt sich nicht in Fältchen ab und wirkt aufpolsternd – eine echte Anti-Aging-Waffe!

Cremerouge sollte auf einer flüssigen Basis aufgetragen werden. Wer es natürlicher mag, trägt eine Feuchtigkeitscreme auf und tupft danach ganz leicht das Cremerouge auf die Wangen. Im Anschluss sollte das Cremerouge mit einem feuchten Schwamm verblendet werden. Das sorgt für eine jugendliche, pralle Haut mit einem natürlichen frischen Teint.

Wer kleine Hautunreinheiten hat und gerne Makeup trägt, sollte ein flüssiges Makeup verwenden und im Anschluss das Cremerouge auftragen.

2. Puderrouge

Der Klassiker: Rouge in Puderform. Eignet sich für alle Hauttypen und wird ganz einfach mit einem Pinsel aufgetragen – dadurch kann variiert werden, wie stark oder dezent man das Rouge haben möchte. Kleiner Tipp: Wer sich unsicher ist, klopft den Pinsel ab. So ist weniger Produkt auf dem Pinsel und man kann sich erstmal rantasten. Nach und nach kann der Look intensiviert werden.

Psst: Rouge in Puderform ist die Geheimwaffe bei fettiger Haut! Nichts verschmiert und alles bleibt dort, wo es hin soll. Doch Achtung, Puderrouge nur auf die mattierte Haut auftragen – also unbedingt nach dem flüssigen Make-Up mit einem transparenten oder farbigen Puder die Haut abpudern. Sonst wird das Puderrouge fleckig.