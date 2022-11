Frau Huber ermittelt. Der erste Fall.

per Mail teilen

Presse - Kiepenheuer&Witsch Walter muss weg Autor Thomas Raab Genre: Roman Verlag: Kiepenheuer&Witsch

Wir treffen die betagte Hannelore Huber am schönsten Tag ihres Lebens - der Beerdigung ihres Mannes! Endlich kann sie ihre Rente genießen und muss den alten Stinkstiefel nicht länger ertragen. Aber: da liegt auf einmal die falsche Leiche im Sarg! Die Polizei des beschaulichen Örtchens Glaubenthal zeigt sich schnell überfordert und so nimmt die alte Huber die Ermittlungen eben selbst in die Hand - mit kriminell unterhaltsamen Folgen! Grandiose Krimiunterhaltung aus Österreich - für alle Fans von Rita Falk & Wolf Haas!