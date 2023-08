per Mail teilen

Am Montag, 04.09. ist Melanie Schliebener von der Schlichtungsstelle Nahverkehr zu Gast. Stellen Sie hier Ihre Frage und holen Sie sich Rat und Tipps vom Profi!

Lohnt sich das Deutschlandticket für mich? Was muss ich beim Mitnehmen meines Fahrrads in der Bahn beachten und was sollte ich bei Verspätungen beachten?

Stellen Sie hier Ihre Frage und holen Sie sich die Rat und Tipps vom Profi!